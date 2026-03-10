Mariano Rajoy vuelve a Torrent

El expresidente de España, Mariano Rajoy, volverá a Torrent el próximo 25 de marzo para presentar su libro 'El arte de gobernar'. El acto, organizado por el PP local, será en el Antic Mercat a las 18:30 de la tarde y estará acompañado por el president de la Generalitat Juanfran Pérez, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

Los populares de Folgado han publicado en sus redes el cartel anunciador del evento, aunque en el texto que acompaña al post lo presentan como "presidente". "Será un placer volver a recibirle en nuestra ciudad y compartir con él este encuentro", señalan, ya que esta visita no es la primera de Rajoy a Torrent, sino la tercera.

El expresident ya pisó suelo torrentino el 28 de marzo de 2023, para presentar a la candidata a la alcaldía, Amparo Folgado, precisamente en el mismo escenario que pisará el 25 de marzo, casi coincidiendo con la misma fecha que antaño y acompañado por Mompó y por Carlos Mazón.

En ese entonces, Rajoy robó protagonismo a la propia Folgado, con un llenazo en la sala del Antic Mercat, donde se hizo fotos con los asistentes y firmó alguno de sus libros, además de recibir de manos de la líder popular local una pieza personalizada de chocolate en el que se leía su nombre. "Tengo la pretensión de continuar por este mundo una larga temporada más", comentó con humor el expresidente, que parece que ha cumplido su palabra.

Hay que remontarse a 1991 para rememorar la primera vez que Mariano Rajoy fue a Torrent, también por aquel entonces con motivo de las elecciones municipales.