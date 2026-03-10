Massamagrell ejecutará un nuevo colector de pluviales en la zona de Francisco Redolat con avenida Náquera para mejorar el drenaje de la zona

El Ayuntamiento de Massamagrell ejecutará en los próximos meses la construcción de un nuevo colector de aguas pluviales en la avenida Francisco Redolat con avenida Náquera, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua de lluvia y evitar acumulaciones en episodios de precipitaciones intensas.

Actualmente, esta zona presenta problemas de drenaje, especialmente en la rotonda situada en el cruce con la avenida Náquera, donde durante episodios de lluvias intensas se producen acumulaciones de agua en la calzada, dificultando la circulación y generando situaciones de riesgo.

Para dar solución a esta situación, el proyecto contempla la instalación de un nuevo colector de pluviales que recorrerá la avenida Francisco Redolat desde la rotonda hasta el paso inferior bajo las vías del tren. Esta actuación, impulsada en su momento desde la concejalía de Urbanismo del anterior equipo de gobierno, y que será ejecutada por el actual gobierno, consistirá principalmente en la apertura de zanjas para la colocación de dos tuberías de gran diámetro que recogerán el agua de lluvia y la conducirán fuera de la zona, mejorando de forma significativa el drenaje del entorno.

La obra incluirá también la instalación de nuevas rejillas de captación de agua, la construcción de arquetas de registro para facilitar el mantenimiento de la red y la posterior reposición del pavimento una vez finalizados los trabajos.

El plazo previsto de ejecución de las obras es de aproximadamente cuatro meses y el importe de adjudicación asciende a 220.220 euros. Esta actuación está financiada en su totalidad por la Diputación de Valencia en el marco del Pla Obert d’Inversions 2024-2027.