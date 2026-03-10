Massanassa afronta una noche sin Policía local por bajas laborales y la negociación de las horas extra

Sin patrulla y sin agente en el retén de la Policía Local, así afrontó Massanassala noche del pasado viernes, previa al fin de semana, donde por estadística se suelen acumular más incidentes. La ausencia de efectivos por las bajas está afectando a la seguridad local. El Ayuntamiento de Massanassa, por su parte, intenta hacer frente a esta merma con el apoyo de la Guardia Civil, que tiene sede en Alfafar, aunque cubre varios municipios, incluido Catarroja con 30.000 habitantes, y con operativos especiales.

El consistorio y la plantilla se encuentra en estos momentos negociando la RPT y las condiciones económicas, y este pasado viernes, ante una ausencia inesperada, ninguno de los agentes quiso hacer horas extraordinarias, lo que dejó al municipio sin patrullas en la calle y sin agentes en el retén. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras del caso, la situación entre la plantilla policial y el equipo de gobierno vuelve a ser tensa tras años reclamando mejoras por parte de los y las policías que prestan servicio en la localidad.

Si bien es cierto que la plantilla cumple el más mínimo la ratio mínima exigida por Ley, la falta de estabilización de la plantilla, el elevado número de agentes de paso –pues acaban yéndose a otras localidades con más plantilla y mejor sueldo- y las situaciones puntuales como bajas de maternidad y paternidad, médicas, vacaciones o formaciones, provocan que cada cierto tiempo se sucedan situaciones como la del pasado viernes.

Refuerzo de la Guardia Civil en Massanassa. / I.C.

Actualmente Massanassa cuenta con 19 agentes, pero solo la mitad pueden llevar arma y patrullar. Ya que hay seis interinos, dos administrativos, un comisionado, y el sustituto del jefe que actualmente está de baja.

Con solo ocho agentes armados en la calle, se complica la realización de como mínimo tres turnos diarios, con dos policías por turno, al menos un arma, y más teniendo en cuenta que trabajan en un formato 7x7, es decir, trabajan siete días y libran siete, por lo que cualquier baja inesperada afecta a la planilla laboral.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, afirma que lo del pasado viernes fue algo puntual "y contamos con el apoyo de la Guardia Civil, porque la seguridad siempre es lo primero". El primer edil reconoce que están en plenas negociaciones con la Policía Local para mejorar las condiciones laborales, pero confía en que haya buen entendimiento y "llegar a un acuerdo".

Críticas desde el PSPV-PSOE

Desde las filas socialistas han hecho un llamamiento a solucionar los problemas de la plantilla de Policía Local de manera definitiva. "Se necesita estabilizar los puestos, equipararnos a las condiciones laborales y materiales del resto de municipios de la comarca y aprobar un Reglamento de Funcionamiento Interno tal y como permite la normativa vigente", aseguran desde las filas socialistas.