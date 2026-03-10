El Mercado de Catarroja cumple 100 años y presenta un proyecto de apoyo a mercados afectados por la dana

El Mercado municipal de Catarroja, que este año cumple 100 años ha sido el escenario elegido para la presentación del proyecto Activación económica y fomento de los mercados afectados por la dana, iniciativa impulsada por Cáritas Diocesana de Valencia, Caixa Popular y la Fundació Horta Sud, con el apoyo de Confemercats (Federación de Mercados Tradicionales de Abastos de la Comunidad Valenciana), miembro de Confecomerç.

El proyecto cuenta con una inversión de 21.780 euros, fruto del acuerdo suscrito entre las entidades el pasado mes de octubre, encaminado a promover acciones que ayuden a la recuperación social y económica de los municipios afectados por la dana.

Entre las iniciativas figura el sorteo de 7.000 euros en tarjetas de 50 euros, que los clientes podrán utilizar en los mercados municipales afectados por la riada, incentivando el consumo local, ofreciendo un apoyo directo a los consumidores en la compra de productos frescos y de calidad.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent, la Directora de Cáritas Diocesana de Valencia, Aurora Aranda, la Directora General de Caixa Popular, Alicia Soler, el Director de la Fundación Horta Sud, Julio Huerta, y el representante de Confemercats en la provincia de Valencia, José Manglano.

El presidente de Confemercats, Francisco Dasí ha destacado que “agradecemos todas las acciones que ayuden a los clientes, que contribuyan a dinamizar la economía local, y a reactivar los mercados afectados por la dana. Estamos inmersos en un proceso de recuperación en el que cada iniciativa que se haga en esta dirección resulta esencial para devolver a los mercados la normalidad y la fortaleza que merecen”.

El presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de Catarroja, José Camarasa, ha agradecido esta iniciativa y ha destacado “la necesidad de recuperar el mercado como punto de encuentro, como centro neurálgico social, que impulsa la dinamización comercial y favorece la interacción que fortalece los vínculos entre los vecinos”.

Las actuaciones de Confemercats se integran dentro de la línea de apoyo que Confecomerç está desarrollando para respaldar al comercio afectado por la sana, y en ayuda a impulsar su actividad comercial.

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres ha señalado que “los mercados municipales constituyen un pilar fundamental del comercio de proximidad y requieren un respaldo firme que permita seguir fortaleciendo un modelo de proximidad, generador de empleo, cohesión social y actividad económica. Debemos seguir insistiendo en la puesta en marcha de actuaciones que ayuden a alcanzar niveles previos a la dana y a reforzar la estabilidad del sector”.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent ha señalado que “el mercado municipal es mucho más que un lugar de compra: es un espacio de vida e identidad para Catarroja. Durante estos años hemos trabajado para dinamizarlo y apoyar a quienes lo mantienen vivo, especialmente después de la dana con acciones como las que hoy presentamos, que nos recuerdan la importancia del comercio local. Este año celebramos un hito especial: el centenario del Mercat Municipal, un edificio histórico que forma parte de nuestra memoria colectiva, con diferentes acciones desde una maqueta del mercado original hasta merchandising y actividades para atraer nuevos visitantes”.

Presentación campaña "L@s que más saben"

Durante el acto se ha presentado la campaña de Confemercats, "L@s que más saben", y se han dado a conocer las acciones de dinamización que se pondrán en marcha este año y que, cada mes, se desarrollarán en un mercado de una localidad diferente. La iniciativa tiene por objetivo poner en valor la labor que desempeñan los profesionales de los mercados municipales, destacando el servicio especializado, el asesoramiento y consejo experto, su cercanía y atención personalizada.

La campaña reconoce el papel de los distintos gremios representados en los mercados —carniceros, fruteros, panaderos, charcuteros y otros oficios—. La acción arrancó el pasado año y tiene como propósito hacer protagonistas a los vendedores de los mercados, con una imagen visual inspirada en un estilo cómic vintage, con ilustraciones llamativas, y con actividades que permitan fidelizar a los clientes, atraer anuevos públicos, y ensalzar a los mercados como puntos clave del comercio local.

CONFEMERCATS dedica sus esfuerzos a destacar el papel social, empresarial y económico de los mercados municipales, impulsando su reconocimiento y mejorando su capacidad para responder a las necesidades de los consumidores. La organización con esta campaña consolida el mensajede que los mercados municipales, no son solo espacios donde realizar la compra cada día, sino un lugar donde el cliente recibe el consejo experto, y donde experimenta de primera mano la tradición, la calidad, el sabor, y la cercanía de los productos.

Confemercats, organización integrada en Confecomerç, representa y da voz a los mercados municipales de la Comunitat Valenciana. Con una representatividad consolidada a nivel nacional en Mercados de España, cuenta ya con más de 1.000 vendedores asociados que desempeñan un papel esencial en la promoción e impulso de la economía local.