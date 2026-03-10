Mislata refuerza el control de la pirotecnia en Fallas para garantizar la seguridad y el descanso vecinal

Una patrulla de la Policía Local de Mislata se encargará de reforzar el control de la pirotecnia estas Fallas en diferentes puntos del municipio, con el fin de preservar la convivencia y que el ruido de los petardos y las molestias de las fiestas sean el menor posible.

El objetivo de esta medida, tal y como explican desde el ayuntamiento, es garantizar la seguridad ciudadana, el descanso vecinal y el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente durante los días de mayor actividad festiva, cuando el uso de productos pirotécnicos aumenta considerablemente en la vía pública.

Zonas prohibidas y sanciones

La patrulla realizará labores de vigilancia para evitar el uso indebido de pirotecnia y controlar que no se utilice en zonas donde está expresamente prohibido, como accesos a portales o garajes, zonas ajardinadas, entre las que se incluye el Parque de la Canaleta, o áreas de juegos infantiles. En caso de incumplimiento, los agentes podrán proceder al decomiso del material y a la correspondiente denuncia de las personas infractoras.

Además, el dispositivo prestará especial atención al cumplimiento de los horarios establecidos para el uso de petardos, con el objetivo de compatibilizar la tradición fallera con el descanso vecinal y el bienestar de colectivos sensibles y animales domésticos. Atendiendo al bando municipal, se recomienda no disparar artificios pirotécnicos entre las 9 y las 10 de la mañana y entre las 3 y las 5 de la tarde. Asimismo, estará prohibido entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana hasta el día 13 de marzo, y a partir del 14, entre la 1 y las 8 de la mañana.

Paralelamente, la Policía Local realizará inspecciones en establecimientos de venta de productos pirotécnicos para comprobar que se cumple la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la prohibición de venta de determinados artículos a menores de edad, así como la correcta comercialización de productos autorizados y debidamente etiquetados.

Civismo y responsabilidad

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha subrayado que “queremos que estas fiestas falleras se vivan con toda su esencia, con pirotecnia y tradición, pero también con respeto al descanso vecinal y con empatía hacia todas las personas”. En este sentido, el primer edil ha apelado al civismo y la responsabilidad de la ciudadanía para que las celebraciones se desarrollen con normalidad.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ximo Moreno, ha explicado que la creación de esta patrulla específica “permitirá reforzar la vigilancia en los puntos donde se producen más incidencias y asegurar que el uso de la pirotecnia se realice dentro de los espacios y horarios autorizados”.

Desde el Ayuntamiento, se recuerda a la ciudadanía la importancia de hacer un uso responsable de la pirotecnia, utilizándola únicamente en espacios abiertos y seguros y respetando siempre las normas establecidas, contribuyendo entre todos a que las fiestas se desarrollen con seguridad y sin incidentes.