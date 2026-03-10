Los monumentos falleros empiezan a tomar forma en Burjassot: los artistas ultiman la 'preplantà'

El corte de calles o tramos de la vía publica al tráfico de vehículos, con motivo de las Fallas, ya se ha dejado sentir en Burjassot. Así lo advierten señales de desvío y de prohibido estacionar “hasta las 4 horas del día 20 de marzo”, poco después de la ‘cremà’.

Los primeros ninots, piezas, remates y complementos de los monumentos que en breve cambiarán el paisaje urbano –ya lo hacen– empezaron a hacer acto de presencia.

Fermín Galán-Primavera

La comisión de Fermín Galán-Primavera fue de las más tempraneras. El cuerpo central de su monumento mayor, cuyo lema es “Puja ací i voràs!”, se puede apreciar en las inmediaciones del casal.

Sus artistas, los hermanos Micó, conocidos en el ámbito artístico como Gotes de Foc, pronto traerán del taller todos los materiales que faltan para la ‘plantà’, que está a la vuelta de la esquina.

Lo mismo cabe decir del monumento infantil, con el lema “Made in China”, del artista Francisco Martínez Heredia, que en breve procederá al montaje de la fallita.

Cristóbal Sorní-Maestro Fernando Martín

También en la zona del estacionamiento público de la Palmeras, donde planta la comisión de Cristóbal Sorní-Maestro Fernando Martín, los vecinos han podido contemplar los trabajos de la 'preplantà' de la falla grande, “Balls del món”, que el artista Fernando Llopis Torres pronto terminará de levantar.

Sacos de grava y césped, preparados

A lo largo de estos días, en los alrededores de los casales, se verá lo mismo. En muchos de ellos, hay depositados los sacos con el césped y la grava ornamentales que completan la base de los monumentos. Además la mayoría de las 13 comisiones del municipio han terminado de instalar sus respectivas carpas.