Nuevo aparcamiento gratuito en Torrent: 34 plazas más en el barrio de Parc Central

Torrent sigue ampliando su red de estacionamientos gratuitos en superficie con la apertura de un nuevo aparcamiento en el barrio de Parc Central. El espacio, ya habilitado y señalizado, cuenta con 34 plazas de estacionamiento y acceso directo desde la avenida Barcelona ’92, en una zona con fuerte crecimiento residencial.

El nuevo aparcamiento se ubica en una parcela de suelo dotacional situada entre los futuros equipamientos del Palacio de Justicia y el Centro de Día para personas mayores y con diversidad funcional, lo que permitirá aprovechar temporalmente este espacio mientras se desarrollan los proyectos urbanísticos previstos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que esta actuación responde a la necesidad de facilitar el día a día de los vecinos en barrios en expansión. “Con la apertura de este nuevo aparcamiento seguimos dando pasos para facilitar el día a día de los vecinos, especialmente en zonas como Parc Central, donde el aumento de población hace necesario generar nuevas áreas de estacionamiento accesibles y gratuitas”, ha señalado.

Nuevas plazas de aparcamiento en Parc Central. / A. T.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que el espacio ya está operativo tras los trabajos de acondicionamiento y señalización de la parcela. “Este tipo de actuaciones permiten responder con rapidez a una necesidad concreta de los vecinos mientras continúan avanzando los proyectos urbanísticos previstos en la zona”, ha indicado.

Más aparcamientos en marcha en Torrent

La apertura de este aparcamiento forma parte del plan municipal para aumentar la disponibilidad de estacionamiento en superficie aprovechando solares vacíos. Desde junio de 2023, el Ayuntamiento ha habilitado más de 585 plazas gratuitas repartidas por distintos barrios de la ciudad.

Entre las actuaciones destacan el nuevo aparcamiento de l’Hort de Trénor con 183 plazas, las 70 plazas en la calle 6 de Diciembre junto a Padre Méndez, las 54 plazas en Camí la Noria en colaboración con FGV o los estacionamientos habilitados en La Marxadella y otras parcelas municipales.

Otro en el barrio de l'Alter

Además, el consistorio ha anunciado que el barrio del Alter contará próximamente con otra zona de estacionamiento en superficie en la calle Silla, tras la compra de dos viviendas que permitirán liberar un solar para destinarlo a aparcamiento público y espacio vecinal.

Mantenimiento de los aparcamientos en solares

De forma paralela, el Ayuntamiento está realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en varios aparcamientos en superficie con firme de zahorra, como los de las calles Músico José Ortí Soriano, La Foyeta o Alzira, con el objetivo de mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios.

Con estas actuaciones, el consistorio busca mejorar la movilidad urbana y reducir la presión del estacionamiento en barrios con mayor crecimiento, mientras se desarrollan nuevos equipamientos y proyectos urbanísticos en la ciudad.