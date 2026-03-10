Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paiporta advierte de que el traslado de viajeros de Albal a su estación durante las Fallas agravaría el problema de movilidad

“El planteamiento que se ha puesto sobre la mesa supone trasladar el problema a Paiporta, algo que no nos parece adecuado”, afirma el alcalde Vicent Ciscar

Un convoy de Metrovalencia abarrotado en estos días de prefallas.

Un convoy de Metrovalencia abarrotado en estos días de prefallas. / ED

El Ayuntamiento de Paiporta considera que la posibilidad de trasladar en autobús a viajeros procedentes de Albal hasta la estación de metro de Paiporta durante el horario de las mascletàs no es una solución adecuada y puede generar un problema aún mayor de movilidad y seguridad.

El alcalde de Paiporta ha señalado que, en una situación normal durante los días de Fallas y especialmente en las horas previas a la mascletà, los trenes de Metrovalencia ya circulan completamente llenos y la estación del municipio registra una elevada afluencia de personas.

“En esas franjas horarias el metro ya está saturado. Si además se traslada a más viajeros hasta Paiporta para que accedan al metro desde aquí, se estaría incrementando exponencialmente el problema”, ha señalado el alcalde.

La nueva estación de València Sud

La nueva estación de València Sud / FGV

Desde el consistorio se advierte de que la estación de Paiporta ya soporta una gran presión de usuarios durante las Fallas, por lo que derivar allí a personas que no pueden llegar a València en tren supone, en la práctica, trasladar el problema a otro municipio sin resolverlo.

“El planteamiento que se ha puesto sobre la mesa supone trasladar el problema a Paiporta, algo que no nos parece adecuado”, ha afirmado el alcalde.

Refuerzo de Metrovalencia

El Ayuntamiento considera que, si finalmente se adoptan medidas de este tipo, deberían ir acompañadas necesariamente de un refuerzo real del servicio de Metrovalencia, especialmente mediante el aumento de las frecuencias de paso de los trenes, para garantizar la seguridad y la movilidad de los usuarios.

El consistorio ha solicitado a las administraciones competentes que se analicen soluciones que no generen nuevas situaciones de saturación en municipios del área metropolitana y que permitan gestionar la movilidad durante las Fallas con criterios de planificación y seguridad.

