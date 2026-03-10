Manuel Luque y Ferrando Agost, premiados en el certamen de narrativa contra la violencia de género de Paiporta

La literatura entendida como una herramienta para concienciar a la sociedad sobre las formas y dimensión de la violencia de género. Esa es la finalidad del Premio de Narrativa Corta Carolina Planells contra la violencia de género, un certamen impulsado por el Ayuntamiento de Paiporta, a través de su Concejalía de Cultura, que, en colaboración con la Diputación de Valencia, convierte la palabra en un lugar de encuentro, evasión y resistencia para las mujeres.

Este es el contexto en el que se enmarca su decimoctava edición, cuyos premios se entregaron este sábado, 7 de marzo, en el Museu de La Rajoleria de Paiporta, como parte de los actos programados por el Día Internacional de la Mujer.

La ceremonia contó con la presencia y participación del alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar; la concejala de Cultura, Esther Torrijos; la concejala de Igualdad, María Jesús López, así como Daniel Vanaclocha, miembro del jurado, quienes otorgaron a los premiados y finalistas un libro con los siete relatos presentados en esta edición. El acto también contó con la presencia de varios representantes de la corporación municipal.

Para el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, “los relatos presentados en esta decimoctava edición del Premio de Narrativa Corta Carolina Planells, muestran que el primer paso para erradicar la violencia de género es nombrarla, darle visibilidad, sentido y, sobre todo, significado. En un contexto como el actual, donde presenciamos la negación sobre este tipo de actuaciones, abordarlas desde la literatura, el espíritu crítico y el diálogo plural, es fundamental. En primer lugar, para poder entender su alcance, su impacto y dimensión, pero, sobre todo, para atender y acompañar a las víctimas desde la comprensión y la empatía. Algo que solo se logra por medio de la palabra”.

Ficción narrativa que aborda la realidad del maltrato hacia las mujeres

El primer premio de la categoría ‘Adultos’ recayó en la narración ‘Obsolescencia feminista’ de Manuel Luque, un relato que aborda el papel del feminismo con escenas cotidianas sobre la corresponsabilidad y los cuidados.

El relato ‘Cuatricromía’ de Ferrando Agost obtuvo el Premio en la categoría juvenil, por su manera de abordar el maltrato psicológico y el aislamiento que se produce en una relación tóxica.

El Premio Especial al Mejor Trabajo presentado por concursantes empadronados en Paiporta en la categoría de ‘Adultos’ lo recogió Sari Ortí, por su narración ‘Muñeca de trapo’, en el que aborda las agresiones y la violencia machista desde el ámbito familiar.

El relato ‘Sota el signe de Leo’ de Isabel Donet logró el accésit a la mejor obra presentada en valenciano a través de una narración maternofilial sobre la violencia patriarcal y sus silencios.

Invertir en educación, primer paso para alcanzar la igualdad real

Para la concejala de Cultura, Esther Torrijos, “la consolidación de este certamen de narrativa a lo largo de estas 18 ediciones, muestra que la educación es la mejor herramienta para prevenir, estudiar y actuar ante la violencia estructural que sufren cientos de mujeres cada día. Visibilizar las conductas machistas por medio de la ficción, permite a su vez, despertar la creatividad de las generaciones jóvenes, y orientar el debate público hacia la búsqueda de soluciones sólidas y efectivas para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres”.

En este sentido, María Jesús López, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Paiporta, remarca la importancia de “invertir en políticas públicas municipales es clave para garantizar un acceso igualitario a la educación y que sitúen el centro de esa acción, los testimonios y las vivencias de las mujeres que fueron silenciadas a lo largo de la historia. La colaboración con los colegios y centros educativos es clave para lograrlo”.