El Ayuntamiento de Paterna sortea sesiones de fotos familiares por compras en comercios para celebrar el Día del Padre

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha una nueva campaña, bajo el lema ‘Per al Pare, amb qui coneixes’, para dinamizar el comercio local con motivo de la celebración del Día del Padre el próximo 19 de marzo.

A diferencia de otras campañas, en esta ocasión será válido cualquier ticket de compra de un establecimiento del municipio, sin necesidad de que esté adherido a la campaña, para participar en el sorteo de tres sesiones de fotografía familiar, facilitando así la gestión y participación tanto a comerciantes como a vecinos.

Asociaciones de comerciantes

Esta acción, organizada en colaboración con las asociaciones de comercio MultiPaterna, Paterna Unió de Comerç (PUC) y ASYCVAL, se desarrolla desde el pasado 6 de marzo y permanecerá activa hasta el próximo 19 de marzo, animando a vecinos y vecinas a realizar sus compras en los establecimientos locales de la ciudad.

Durante el periodo de la campaña, todas aquellas personas que realicen compras por un valor mínimo de 20 euros, con un máximo de cinco tickets, podrán optar al sorteo de tres sesiones de fotografía familiar, una propuesta pensada para celebrar el Día del Padre con un recuerdo especial en familia.

Concejal de Comercio

El concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha destacado que “desde el consistorio seguimos promoviendo iniciativas que ayuden a fortalecer el tejido comercial local, especialmente en momentos clave del calendario comercial como el Día del Padre”.

Para participar en el sorteo, los clientes deberán depositar los tickets de compra en la Oficina de Turismo, situada en la calle Mayor, 3, hasta el próximo 22 de marzo, y será el 24 de marzo cuando se realice el sorteo en directo a través de las redes sociales de Viu Paterna.

Por último, Jodar ha subrayado “la apuesta continua del Ayuntamiento por apoyar al comercio de proximidad mediante campañas y acciones de dinamización a lo largo de todo el año, reforzando su papel como uno de los pilares de la economía local”.