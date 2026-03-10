La Plaza Mayor de Catarroja, de zona peatonal a aparcamiento improvisado tras 15 meses de la dana

La plaza Mayor de Catarroja, durante años uno de los principales espacios peatonales y de encuentro festivo de la localidad, se ha transformado en un improvisado aparcamiento caótico. Donde antes había vida social y tránsito peatonal, ahora se acumulan vehículos estacionados sin orden, en una especie de tetris que ha generado crecientes molestias entre los residentes. A ello se suma un problema mayor y es que los vecinos siguen sin poder utilizar el aparcamiento subterráneo, ni público ni privado, casi quince meses después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Esta instalación contaba con plazas de alquiler, principalmente en la primera planta, y otras de aparcamiento libre, con preferencia para los clientes de los comercios, y había incrementando su uso con una aminoración del precio público aprobado por el gobierno local, para descongestionar de tráfico la zona céntrica del ayuntamiento. También la propia plaza era el escenario de las principales celebraciones, en Fallas y en las fiestas patronales.

Dañado por la dana

El agua y el barro dejaron inutilizado el garaje subterráneo, una infraestructura de dos plantas y más de 450 plazas que quedó anegada. Según recoge el informe de daños elaborado por el Ayuntamiento, el recinto presenta “importantes filtraciones del nivel freático” y algún problema estructural, además de haber perdido las características técnicas de los revestimientos de paredes, pilares y suelos, así como de la señalización y del equipamiento.

Las instalaciones quedaron también gravemente afectadas. El ascensor, los baños públicos y los equipos auxiliares para el control de acceso, como las barreras y garita del conserje, deben ser restituidos antes de que el aparcamiento pueda volver a ponerse en funcionamiento. El documento municipal cifra en 5,4 millones de euros el presupuesto necesario para su rehabilitación y estima un plazo de ejecución de seis meses.

La entrada al aparcamiento y los coches estacionados en la plaza Mayor / Redacción Levante-EMV / Ada Dasí

Actos en la plaza Mayor

Mientras tanto, la fisonomía del espacio público en superficie ha cambiado por completo. La plaza se ha convertido en un aparcamiento improvisado cuya provisionalidad, que ya se prolonga desde hace casi quince meses, está agotando la paciencia de los vecinos.

Con la llegada de las Fallas, la situación se complica. La Crida se celebró, como es tradición, en esta plaza, y también lo hará la entrega de premios del próximo 16 de marzo, actos que tienen este espacio como escenario principal y que obligan a retirar los vehículos estacionados en el entorno, forzando a los conductores a buscar alternativas.

Los vecinos aseguran estar cansados de esperar. Por un lado, soportan las molestias en superficie: el tráfico rodado constante junto a sus portales y el exceso de velocidad de algunos conductores. “Cuando se hace algún agujero en el suelo, lo cubren con una plancha metálica y el ruido es insoportable”, explican. “Es una dejadez absoluta”, critican.

Respecto al parking, uno de los afectados señala que “no cogemos el coche porque luego no tenemos sitio para aparcar” y advierte de que “cada uno lo deja como puede”, lo que conduce al desorden que se aprecia a simple vista.

Trasteros sin reparar

Pero lo que más preocupa a los residentes ocurre bajo tierra. La humedad sigue siendo el principal enemigo: asciende por las paredes e impide reconstruir los trasteros situados en la zona privada del aparcamiento subterráneo. Además, los propietarios tampoco pueden acceder a sus plazas de garaje hasta que el Ayuntamiento acometa las obras necesarias para poner en funcionamiento las instalaciones.

Proyecto prioritario

La recuperación del párquing público y la plaza Mayor, ambas cuestiones van obligatoriamente unidas, es uno de los proyectos señalados como prioritarios en el plan de reconstrucción Catarroja Avança, subvencionado con fondos estatales que suman un global de 631 millones de euros para el municipio. La alcaldesa, Lorena Silvent, en una reunión con los vecinos, avanzó que las obras comenzarán en julio de 2026, pero la paciencia de los afectados se va agotando cada vez más. "No podemos descansar, se está haciendo muy largo", señalan.

Los grupos de la oposición han propuesto soluciones para la reordenación del espacio de aparcamiento en la plaza Mayor, advirtiendo de la necesidad de mejorar la accesibilidad para los vehículos de emergencias, como bomberos o ambulancias y pidiendo pruebas de resistencia por el peso que soporta una superficie que no estaba preparada para ello.