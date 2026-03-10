Polémica en Torrent: el parking del Centro Comercial Las Américas, de pago

La polémica rodea al aparcamiento del Centro Comercial Las Américas de Torrent que desde este mes ha dejado de ser gratis. En este tiempo ha pasado de estar abarrotado desde primera hora de la mañana hasta la tarde, a estar casi vacío al inicio de la jornada y esto se traduce en una menor afluencia de clientes para las tiendas.

Este centro comercial había remontado con un número significativo de comercios en su interior, desde inmobiliarias, una verdulería, una tienda de ropa, complementos y locales de restauración, entre otros, y también en el exterior con varios locales de servicios, entre ellos un gimnasio, que aprovecharon el tirón de la cadena de supermercados que implantó allí una de sus tiendas.

Disminución de la clientela

Ahora, desde hace dos semanas, los comerciantes han visto como ha disminuido considerablemente la clientela y lo achacan a que el parking ha dejado de ser gratuito, lo que implica colas para entrar y salir. “Mis clientes dicen que ya no van a volver más”, señalan desde un comercio del interior. “El sábado se formaron colas de hasta 40 minutos para validar el tique y 20 para poder salir con el coche”, explican y comentan que esta situación repercute en sus cuentas.

Un coche entra al parking del Centro Comercial Las Américas. / Ada Dasí

“Hemos bajado entre un 60-70% las ventas”, señalan en otro de los establecimientos, “si seguimos a este ritmo tendremos que tomar decisiones”. El sentir general entre los empresarios es que “están jugando con el pan de mucha gente” y que “el daño ya está hecho, con lo que ha costado levantar el centro comercial”.

“Yo antes venía a comprar al supermercado y luego pasaba por los comercios a dar un vistazo”, comenta una clienta, “pero así, no voy a volver”. Y es que, incluso, muchos vecinos de Torrent cogían el coche y aparcaban en esta zona para aprovechar la jornada de compras en esta parte de la ciudad. Este es el temor de los comerciantes que advierten de las deficiencias del recinto. “El sábado a una mujer la cayó la barrera encima y tuvo que venir una ambulancia. No hay una señalización adecuada”, comentan.

Tarifas y mejoras

La tarifa para aparcar es de 2,50 euros y los comercios adheridos cuentan con bonos de descuento para los clientes que son acumulables, además de una hora gratis para el supermercado. “Con esa hora, los clientes no tienen tiempo para hacer la compra y visitar otros establecimientos”, comentan las inquilinas de un establecimiento comercial.

No obstante, los propietarios del parking aseguran que las quejas “son normales los primeros días, hasta que la gente se acostumbre” y se refieren a comentarios positivos que agradecen esta privatización. “Nos dicen que antes no podían aparcar porque era difícil encontrar sitio y que prefieren pagar para poder hacerlo”, explica Matilde Arenas, una de las propietarias, quien además señala que han sido años de trabajo, planificación y de visitas a otros recintos para ponerlo en marcha. “El aparcamiento solo generaba gastos durante 30 años”, recuerda.

En cuanto a las deficiencias, Arenas explica que está todo certificado, aunque matiza que se ha previsto crear una nueva salida de vehículos.

El acceso de entrada y salidad al aparcamiento. / Ada Dasí

Mediación del ayuntamiento

Aunque se trata de una propiedad privada, el Ayuntamiento de Torrent, por lo que implica a los vecinos y comerciantes, se ha mostrado dispuesto a colaborar para facilitar el entendimiento entre las partes implicadas, tanto la propiedad como el resto de propietarios que no lo son del parking.

En este sentido, está prevista para esta misma semana una reunión entre el Ayuntamiento y los propietarios de los locales del centro comercial Las Américas, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y estudiar en qué aspectos puede colaborar dentro de sus competencias para contribuir a una posible solución en este asunto.