El Ayuntamiento de Xirivella y Adif buscan una solución coordinada ante la ocupación de la antigua estación de tren

Xirivella y Adif por fin han dado un paso para desbloquearuno de los problemas que lleva pidiendo solucionar el municipio, que es la situación de la antigua estación de Renfe, en grave estado de abandono y deterioro y que actualmente está ocupada por personas sin hogar, que vieven en situación de insalubridad. El porblema es que la infraestructura no es municipal y por tanto el Ayuntamiento de Xirivella junto a la Policía Local y Nacional no podía actuar sin el consentimiento de los propietarios, Adif.

Para desbloquear esta situación, el consistorio y las fuerzas de seguridad han mantenido una reunión con Adif para avanzar en una actuación conjunta que permita intervenir en la antigua estación de tren situada junto al parque Pablo Iglesias. Concretamente, en dicho encuentro han participado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Xirivella, mandos de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como responsables de ADIF, con el objetivo de seguir coordinando la actuación prevista en el recinto.

Las personas que duermen allí ya están identificadas tanto por la Policía Local como por la Policía Nacional. Su demantelamiento no es por ninguna situación de conflictividad vecinal, sino que tras una intervención realizada en el recinto, la Policía Local constató la existencia de chabolas, tiendas de campaña y estructuras improvisadas, así como condiciones evidentes de insalubridad, una situación que refleja el grave estado de abandono de una infraestructura cuya titularidad corresponde a ADIF.

Reunión del Ayuntamiento de Xirivella y la Policía con Adif. / A.X.

Según se ha trasladado en este encuentro, las empresas especializadas en limpieza no han aceptado realizar los trabajos mientras la instalación continúe ocupada, al considerar que podrían producirse situaciones de riesgo para los operarios. Ante esta circunstancia, ADIF ha iniciado ya el correspondiente proceso administrativo para notificar a las personas que se encuentran en el recinto que deben abandonar la instalación.

Una vez se produzca el desalojo, las administraciones implicadas coordinarán la intervención para proceder a la limpieza y adecuación del espacio.

Desde el Ayuntamiento de Xirivella se insiste, no obstante, en que esta actuación permitirá resolver la situación inmediata, pero no eliminará el problema de fondo si no se adoptan medidas que eviten nuevas ocupaciones en el futuro.

Firma pendiente del convenio

En este sentido, la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, recuerda que ADIF mantiene pendiente la firma de un convenio con el ayuntamiento relacionado con esta infraestructura, un acuerdo que el consistorio lleva tiempo reclamando y que contempla, entre otras cuestiones, el desmantelamiento de estas instalaciones.

La antigua estación de tren de Xirivella es una infraestructura que lleva años sin uso —con el servicio suspendido desde el 3 de abril de 2020— y que no tiene previsión de volver a tener actividad ferroviaria. Desde el Ayuntamiento se han trasladado en numerosas ocasiones a ADIF peticiones para su desmantelamiento, con el objetivo de evitar que el espacio continúe degradándose y generando problemas en el entorno.

La estación de Xirivella, okupada. / A.X.

“Es positivo que estemos trabajando de forma coordinada para resolver la situación actual, pero también debemos abordar el problema de fondo”, ha señalado Bartual. “Estamos hablando de una infraestructura que lleva años sin uso y cuyo abandono ha terminado derivando en esta situación. Por eso es importante avanzar en el convenio pendiente con ADIF y en el desmantelamiento de esta instalación para evitar que el problema vuelva a repetirse”.

El equipo de gobierno de Xirivella continuará trabajando con las administraciones implicadas para garantizar una solución coordinada que permita recuperar este espacio y evitar que vuelva a convertirse en un punto de degradación urbana.