Más de 830.000 euros en monumentos: Torrent y Paterna se preparan para las Fallas de 2026

Los monumentos falleros comienzan su camino hacia el fuego. A pesar de que la planta oficial está fijada para el día 15 de marzo, los ninots ya han salido a las calles de muchos de los municipios de l’Horta, bien porque los artistas falleros quieren avanzar en el montaje para atender sus compromisos profesionales o porque las fechas lo permiten.

El color y la sátira comienzan a tomar forma y ya se dibuja lo que serán las fallas de 2026, después de ver una muestra en las exposiciones del ninot.

El monumento es el máximo exponente de la fiesta y las comisiones falleras dedican gran parte de su presupuesto a esta creación efímera. En las capitales de comarca, Torrent y Paterna, el grueso de la inversión supera los 830.000 euros, con 28 y 19 comisiones locales, respectivamente.

Torrent

En Torrent el presupuesto global es ligeramente superior al del año anterior, con un montante de 591.000 euros, frente a los cerca de 532.000 de 2025, con 460.000 euros para los monumentos grandes (402.170 euros en 2025) y 130.000 para los infantiles (112.570 en 2024).

Las primeras piezas de la falla Ángel del Alcázar de Torrent comienzan a llegar. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Las ocho comisiones locales que se integran en la sección especial se gastan casi 200.000 euros en los monumentos grandes y unos 60.000 en los infantiles. De hecho, el máximo presupuesto de esta categoría es el de Antonio Pardo, con 27.500 euros, aunque Plaça Sant Roc le sigue de cerca, junto con Avenida Reina Sofía. En los monumentos infantiles, aunque están muy igualadas, Plaça Sant Roc es la comisión que más destaca con un montante de 9.000 euros, mientras que el resto se sitúa rondando los 7.000.

La sección primera, compuesta por siete fallas, quemará 133.695 euros en monumentos grandes y 33.700 euros, las seis comisiones que la integran en las infantiles. La sección segunda con seis fallas en monumentos grandes y siete en infantil, han destinado 96.500 euros y 29.000 respectivamente.

Por último, la tercera, formada por seis comisiones, tiene un presupuesto global de cerca de 30.000 euros para las fallas grandes y 9.000 para las infantiles, con una inversión mínima de 2.850 y 900 euros, respectivamente.

La figura central del monumento fallero de Ángel del Alcázar en Torrent. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Paterna

En la capital de l’Horta Nord, Paterna, el presupuesto global de los monumentos de las 19 comisiones locales se ha reducido respecto al año anterior, superando mínimamente la cifra de 250.000 euros frente a los 300.000 de 2025. Un montante de 186.410 euros es para las fallas grandes y 65.440 para las infantiles.

Cinco de las comisiones compiten en sección especial (que supera los 13.000 euros) y que suman un global de 90.900 euros. La comisión de Sant Roc es la que destina un mayor presupuesto al monumento mayor con 24.000 euros, seguida por Dos de Maig, con 20.000, Alborxí con 18.000, Campament con 15.000 y La Canyada con 13.900. El resto de comisiones compiten en sección primera con montantes desde 1.960 euros, el menor, hasta los 11.500 de Vicente Mortes.

En cuanto a los monumentos infantiles, las mismas comisiones compiten para el primer premio en sección especial, que asciende a 34.200 euros, con Dos de Maig con el mayor presupuesto de 9.600 euros, seguida por los 7.500 de Campament, 7.000 de Sant Roc, 6.000 de Alborxí y los 4.100 de La Canyada. En la sección primera, las cantidades oscilan entre los casi 1.000 y los 3.500 euros.