Aparcar en Catarroja: quince meses después de la dana, encontrar sitio sigue siendo complicado para los vecinos

Quince meses después de la dana del 29 de octubre de 2024, aparcar en Catarroja sigue siendo un quebradero de cabeza, a pesar de que el problema se ha minimizado considerablemente. A determinadas horas del día, encontrar un hueco en la calle es casi en misión imposible y la situación se agrava con las Fallas, con la instalación de carpas y monumentos que reduce todavía más las plazas disponibles en la vía pública.

La riada dejó fuera de servicio prácticamente todos los garajes subterráneos de la localidad y, más de un año después, algunos siguen sin poder utilizarse. En muchos casos, las indemnizaciones del Consorcio de Seguros no han sido suficientes para afrontar todas las reparaciones y en otros, las comunidades de propietarios todavía no han logrado ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo acometerlas, con las derramas a la orden del día.

Otras situaciones que se han complicado son los garajes con ascensor, como un de los que está ubicado en la calle del Empastre, que ha tenido que tapiarse en espera de encontrar una solución por la complejidad para su reparación.

Uno de los garajes que sigue en obras en Catarroja. / Ada Dasí

Situación "desesperante"

En la avenida Rambleta todavía hay una manzana de edificios con el aparcamiento, de 140 plazas, en obras. La batalla por encontrar un sitio cercano para dejar el coche es cuanto menos una situación incómoda y sobre todo “desesperante”, como señala Arturo, un vecino de una de estas fincas.

“Hay veces que tienes suerte y aparcas enseguida, pero he llegado a estar casi una hora buscando sitio para dejar el coche”, advierte. A pesar de que el Ayuntamiento habilitó un aparcamiento junto al cementerio, los vecinos evitan utilizarlo y prefieren dar vueltas por el barrio porque “ya han rallado varios coches nuevos, e incluso han robado catalizadores”, explica Arturo, quien añade que también “corres el peligro de pinchar una rueda por las condiciones en las que está”. Y es que la mayoría del parque móvil de Catarroja son coches nuevos, que sustituyen a los que se llevó la riada.

Otro de los aparcamientos que sufrió daños por la dana. / Redacción Levante-EMV

Zonas habilitadas

Las horas punta son las 2 del mediodía y a partir de las nueve y media de la noche, cuando la situación se complica, aunque ahora es menos frecuente ver coches sobre las aceras y en lugares no habilitados para el aparcamiento.

Otra de las zonas más tocadas por la dana fue el sector del cementerio, donde hay garajes con dos plantas. “En la primera planta solo tuvimos que quitar un poco de barro, pero la segunda se llenó hasta los topes y hasta hace unas semanas no hemos podido tenerlo operativo”, comenta Marisa, vecina de la zona.

Frente a su finca, el Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento para dar servicio a los residentes del sector, en lo que antes era una nave abandonada que destrozó la fuerza del agua, “nos ha venido muy bien, pero todavía hay hierros y otros elementos que son un peligro y se llena de barro cuando llueve”, explica.

Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de Catarroja ha implementado el Plan Aparca, con el que se han creado 2.700 nuevas plazas de estacionamiento que se suman a las 4.000 ya existentes.