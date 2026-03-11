El monumento de Artic, con mensajes de superación, se quema en Torrent

La falla artesanal de Artic (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca) ha ardido esta tarde en Torrent después de una comida de confraternidad que ha reunido a 120 personas frente a su sede en la calle Hospital.

El monumento, elaborado por miembros de la entidad fundada en 1980, constaba de dos pirámides en su cuerpo central que representaban "el alma de las personas en tratamiento y su esfuerzo por recuperarse de las adicciones", ha explicado el presidente de Artic, Alfonso López.

Mensajes de superación

"No tengas miedo al fracaso, el éxito está por delante" o "Cada día es una oportunidad para dar las gracias y volver a comenzar" eran dos de los carteles adosados a las pirámides, levantadas "palabra a palabra" con mensajes que representaban "constancia, apoyo y superación", según se podía advertir en una de las leyendas del monumento, que se ha quemado pasadas las cuatro de la tarde.

Una de las escenas del grupo de terapia. / Cèsar Garcia Aleixandre

Los carteles expresaban el "sentimiento de las personas cuando empiezan a sentirse bien en sus terapias y talleres" desarrollados en la entidad que trata a personas que sufren adicciones por el alcohol, drogas o ludopatías.

Las escenas

En la base de la falla se esbozaban escenas con cuatro de las actividades que lleva a cabo la asociación. Se podía observar al grupo de terapia, una salida de paseo, el juego de la petanca o a miembros practicando meditación.

Todo ha ardido en apenas unos minutos después de una globotà intensa en los que miembros de la asociación han explotado una gran cantidad de globos como antesala de la cremà, que antecede a la fiesta fallera en Torrent. Es la segunda cremà de entidades en la ciudad, tras la anterior de Adisto.

Plantando falla desde 2007

El presidente de Artic ha explicado que llevan plantado falla desde 2007 con la sola interrupción de la pandemia. La elaboración de la falla es una de las muchas actividades que realiza esta histórica entidad de Torrent y l'Horta Sud. El objetivo, según Alfonso, es visibilizar la labor de la entidad. "El motivo de hacer la falla es la integración social. Es una presentación a la sociedad de la labor de nuestra asociación", explica el presidente minutos antes de la cremà.

La falla de Artic en Torrent. / Cèsar Garcia Aleixandre

El trabajo de preparación de la falla empieza a finales de cada año con las ideas, que luego se empiezan a materializar en forma de monumentos a partir de enero. El trabajo está liderado por tres miembros de la directiva: Emilio, Pedro y Amador. Ellos son los que coordinan a los usuarios en tratamiento para la elaboración de la falla, con materiales reciclados. Solo usan cartón y madera.

Apoyo de numerosos colectivos

A la cremà de Artic se han acercado numerosos colectivos y asociaciones, así como representantes de los diferentes grupos políticos, que han participado en la fiesta. Así, la entidad ha contado con la colaboración de Adisto, Club de Petanca, Soterranya, El Quijote, Laura Vicuña, la Asociación de Extremeños, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, la AVV El Vedat, la FAC, Asidit, Un Torrent de Dones, Museu de l'Horta Sud y la Mancomuntat de l'Horta Sud, así como Unlimited Wheels de Ruth Aguilar.