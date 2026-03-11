El Ayuntamiento de Catarroja aprueba el presupuesto municipal de 2026, priorizando la reconstrucción tras la dana

El Ayuntamiento de Catarroja ha aprobado definitivamente su presupuesto municipal para 2026. Una cifra que prioriza la recuperación tras la catastrófica dana, la mejora del uso de los recursos públicos y refuerza las áreas con mayor impacto en la ciudadanía.

La partida asciende a 29.192.768 € y debido a los remanentes sumará casi cinco millones, lo que superaría los 30 millones de euros. Una ampliación que "permitirá seguir desarrollando programas municipales y nuevas actuaciones vinculadas al proceso de reconstrucción", subrayan fuentes municipales.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, señala que el ejercicio presupuestario "combina la reconstrucción tras la dana con la planificación del futuro, para que estar mejor preparado ante las emergencias y con una base sólida para afrontar los retos de los próximos años". Silvent también ha destacado que se ha reforzado los servicios sociales, la seguridad, el cuidado del espacio público y la mejora de los servicios básicos.

Refuerzo ante emergencias climáticas

Uno de los pilares del presupuesto es aumentar la capacidad del consistorio para responder ante emergencias y fenómenos meteorológicos extremos, una cuestión que cobra aún más importancia tras la dana.

Hasta 1.700.000 euros irán destinados a reforzar la plantilla municipal, con especial atención a áreas clave para la recuperación social como los servicios sociales, atención a la salud mental y políticas de juventud. Un punto destacado para el Ayuntamiento es la creación de un área específica dedicada a la planificación estratégica del territorio y a la protección civil, "contará con personal especializado para mejorar las labores de prevención y gestión de emergencias", señalan fuentes municipales. Esas medidas específicas son: refuerzo de los sistemas de aviso, mejora de la megafonía pública e incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión en situaciones críticas. También avanzan la limpieza del alcantarillado antes de iniciar la segunda fase de las obras destinadas a mejorar las canalizaciones.

Prioridad en la limpieza

Otras cuestiones relevantes son el mantenimiento urbano y el cuidado del espacio público con actuaciones que mejorarán calles, aceras y zonas comunes "en todos los barrios de Catarroja", enfatizan. Al igual que limpieza viaria, recogida de residuos e iluminación en avenidas principales y parques.

Estado en el que quedó la plaza tras la dana de 2024. / A. Catarroja

Impulso del Pla Aparca

El consistorio continuará impulsando el Pla Aparca, diseñado para ampliar de forma progresiva las zonas de estacionamiento disponibles habilitando nuevas plazas. Mientras tanto, avanzan las obras del parking de la plaza del Ayuntamiento y otras instalaciones privadas.

Implantación de cámaras de vigilancia

La seguridad también es una prioridad. Los espacios urbanos contarán de forma progresiva con cámaras de vigilancia para "generar entornos más seguros, accesibles y cuidados", indican desde el Ayuntamiento.

Compromiso con las políticas sociales

Las políticas sociales continúan ocupando un lugar destacado en las cuentas municipales que refuerzan ámbitos como los servicios sociales, salud mental y juventud para atender las necesidades derivadas del contexto actual y de los efectos de la dana. Al igual que mantienen áreas fundamentales para la vida comunitaria, deporte, educación y cultura, que "seguirán contando con recursos para desarrollar su programación", destacan.

El vicealcalde de Catarroja, José Antonio Cuberos, ha subrayado que “estos presupuestos refuerzan de manera clara el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de nuestro vecindario, especialmente con las personas vulnerables. Detrás de cada partida hay una voluntad clara: garantizar derechos, reforzar los servicios sociales municipales y seguir acompañando a las familias que más apoyo necesitan”.