Compromís exige soluciones para garantizar la movilidad en Cercanías durante las Fallas, ante la medida de València

Los colectivos de Compromís de l'Horta Sud y del resto del área metropolitana de València han denunciado la situación generada a raíz de la decisión de limitar la llegada de trenes de Cercanías a la Estació del Nord durante las horas de mayor afluencia de la mascletà. La medida, solicitada por la alcaldesa de València, María José Catalá, y aceptada por Renfe con la alternativa de finalizar algunos trenes en Albal, ha provocado una fuerte indignación entre los municipios afectados.

Desde Compromís consideran que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta las necesidades de movilidad de miles de personas que cada día se desplazan desde los pueblos a València, la mayoría de ellas por motivos laborales, educativos o sanitarios.

Para la formación valencianista, el hecho de que los trenes finalicen el recorrido antes de llegar a la ciudad supone un agravio para el vecindario de los municipios de l'Horta Sud y la Ribera, así como de la Safor y la Costera, que ven perjudicado su derecho a acceder con normalidad al transporte público y limitada la movilidad.

Uno de los trenes de Cercanías después de la mascletà. / Francisco Calabuig

"Es incomprensible que se tomen decisiones que afectan directamente a miles de personas sin hablar con los municipios implicados ni buscar alternativas que garanticen el servicio", ha denunciado Raúl Esteban, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Albal, quien ha añadido que "es profundamente insolidario y cruel que la alcaldesa de Valencia de priorizar la organización de la mascletá por encima de las necesidades de movilidad de los pueblos”.

Soluciones

Ante esta situación, Compromís ha planteado diversas medidas para garantizar el funcionamiento del servicio sin perjudicar a los usuarios de Cercanías. Entre las propuestas destacan incrementar las frecuencias de trenes a fin de escalonar las llegadas y salidas de Valencia, habilitar autobuses lanzadera hasta Valencia Sud para facilitar la conexión con el metro, así como reducir la frecuencia de trenes de larga distancia en ese tramo horario y derivar algunas llegadas a la estación de Joaquín Sorolla.

La formación defiende que existen alternativas viables para compatibilizar la afluencia de público durante las Fallas con el mantenimiento de un servicio de Cercanías digno y recuerda que los pueblos del área metropolitana no pueden ser de nuevo los perjudicados cada vez que hay un evento en la ciudad de Valencia, teniendo en cuenta la deficitaria situación en el transporte público que ya sufren.

Dolors Gimeno: "Los pueblos del Sur de Valencia existimos"

"Los pueblos del Sur de Valencia existimos y la ciudadanía de los pueblos tenemos derecho a una movilidad digna en transporte público", señala Dolors Gimeno, portavoz de Compromís Catarroja y diputada provincial, que considera que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de València supone un nuevo ejemplo de maltrato hacia los municipios del área metropolitana y reclama una rectificación las personas usuarias entre la Ciudad de València y los pueblos. "No podemos seguir siendo Ciudadanos de segunda para los Partido Popular", concluyó.