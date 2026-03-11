La Confederación Hidrográfica del Júcar inicia la renaturalización del barranco Salt de l'Aigua de Manises

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha puesto en marcha a primera fase de renaturalización del barranco Salt de l'Aiga de Manises, después de que el pleno diera luz verde al convenio de encomienda de gestión entre la entidad y el Ayuntamiento el pasado mes de enero.

Los primeros trabajos consistirán en el desbroce y la limpieza del lecho y los escarpes. En este sentido, una de las actuaciones clave es la retirada de la especie exótica invasora (Arundo donax), cuya rápida extensión tiende a ocupar toda superficie disponible, lo que ocasiona diversos problemas.

Las siguientes fases implican las tareas de renaturalización de la zona con la implementación de vegetación de ribera que no genere estos problemas.

Los trabajos para eliminar la caña invasora. / Redacción Levante-EMV / A. M.

Se trata de una inversión histórica, que nunca se había llevado a cabo hasta ahora, y que es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Manises y el Gobierno estatal. Este proyecto permitirá avanzar en la mejora de infraestructuras y la gestión del agua en la zona, garantizando un mayor control y conservación del barranco.

Reunión con Miguel Polo

El Ayuntamiento de Manises se ha reunido en la mañana de este miércoles con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y con la comisaria de Aguas, Cristina Sola, para revisar la inversión del Gobierno de España en este cauce.

El concejal de Medio Ambiente, Rafa Mercader, ha destacado que “no debemos olvidar que el barranco de Salt de l’Aigua es esencialmente una zona inundable, cuya función es dirigir la acumulación de aguas hacia el cauce del río Turia”. “Llevamos años trabajando para que la Confederación, que es el organismo encargado del mantenimiento del barranco, ponga en marcha este proyecto de renaturalización y ahora por fin ha visto la luz”, ha recordado.