Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasTransporte FallasTiempo FallasTienda 9 MercadonaConstructora SaguntSalarios MercadonaMontaña Bocairent
instagramlinkedin

La falla Cristóbal Sorní celebra su Dinar d’Homenatge a las personas mayores

La Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot amenizó la fiesta con la Rondalla, el Grup de Danses y la Escola de Tabal i Dolçaina

Una de la personas homenajeadas con los representantes de la falla y el alcalde.

Una de la personas homenajeadas con los representantes de la falla y el alcalde. / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

La falla Cristóbal Sorní-Maestro Fernando Martín de Burjassot –con el patrocinio de diversas firmas y la colaboración del Ayuntamiento– celebró el pasado domingo por la mañana, en la carpa, la XLIII edición de su Dinar d’Homenatge als Majors.

Más de 200 comensales, entre los que se hallaba una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, participaron en este homenaje de ‘germanor’ con que cada ejercicio el casal del barrio de l’Almara expresa su agradecimiento por las “impagables lecciones de vida” que las personas mayores aportan al conjunto de los vecinos.

Noticias relacionadas

El alcalde saluda a los comensales del Dinar d’Homenatge.

El alcalde saluda a los comensales del Dinar d’Homenatge. / Vicent Ruiz Sancho

Como en anteriores ocasiones, la paella, elaborada con “los mejores productos de la tierra”, presidió el encuentro. Este año amenizaron la fiesta las distintas secciones folclóricas de la Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot: la Rondalla y el Grup de Danses en compañía de la Escola de Tabal i Dolçaina y el Grup de Cant d’Estil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
  3. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  4. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  5. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  6. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  7. Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
  8. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia

Cortes nocturnos en la carretera de la Gombalda entre Museros y Massamagrell por obras de mejora del firme

Cortes nocturnos en la carretera de la Gombalda entre Museros y Massamagrell por obras de mejora del firme

Muere a los 91 años el valenciano Luis Planes, fundador de Pollos Planes

Muere a los 91 años el valenciano Luis Planes, fundador de Pollos Planes

Casinos reconstruirá el camino al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar tras la dana con fondos Next Generation

Casinos reconstruirá el camino al yacimiento íbero del Cabezo del Castellar tras la dana con fondos Next Generation

Un sistema de defensa impulsado por IA detiene los ciberataques en fracciones de segundo

Un sistema de defensa impulsado por IA detiene los ciberataques en fracciones de segundo

Catalá espera "que Renfe haga su trabajo" y haga propuestas para solucionar la crisis de los trenes de la mascletà y Bernabé insiste en celebrar una Junta Local de Seguridad extraordinaria

Catalá espera "que Renfe haga su trabajo" y haga propuestas para solucionar la crisis de los trenes de la mascletà y Bernabé insiste en celebrar una Junta Local de Seguridad extraordinaria

Mor Luis Planes Pedro, fundador de Pollos Planes i referent del comerç carnic valencià

Mor Luis Planes Pedro, fundador de Pollos Planes i referent del comerç carnic valencià

Compromís propone aforar la zona de Marqués de Sotelo en las "mascletaes" y mantener el servicio de cercanías

Compromís propone aforar la zona de Marqués de Sotelo en las "mascletaes" y mantener el servicio de cercanías

TM construirá 2 torres de 19 plantas en Canet a rebufo de la gigafactoría de Sagunt

TM construirá 2 torres de 19 plantas en Canet a rebufo de la gigafactoría de Sagunt
Tracking Pixel Contents