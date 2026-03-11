La falla Cristóbal Sorní celebra su Dinar d’Homenatge a las personas mayores
La Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot amenizó la fiesta con la Rondalla, el Grup de Danses y la Escola de Tabal i Dolçaina
La falla Cristóbal Sorní-Maestro Fernando Martín de Burjassot –con el patrocinio de diversas firmas y la colaboración del Ayuntamiento– celebró el pasado domingo por la mañana, en la carpa, la XLIII edición de su Dinar d’Homenatge als Majors.
Más de 200 comensales, entre los que se hallaba una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, participaron en este homenaje de ‘germanor’ con que cada ejercicio el casal del barrio de l’Almara expresa su agradecimiento por las “impagables lecciones de vida” que las personas mayores aportan al conjunto de los vecinos.
Como en anteriores ocasiones, la paella, elaborada con “los mejores productos de la tierra”, presidió el encuentro. Este año amenizaron la fiesta las distintas secciones folclóricas de la Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot: la Rondalla y el Grup de Danses en compañía de la Escola de Tabal i Dolçaina y el Grup de Cant d’Estil.
