Un informe técnico revela el fin de la vida útil del puente de Quatre Camins en Torrent tras la dana de octubre de 2024

Tras los daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024 y, a pesar de los trabajos realizados por el Ayuntamiento de Torrent, el puente de Quatre Camins, que es el que conecta el casco urbano con el polígono industrial Mas del Jutge, ha llegado al final de su vida útil, tal y como certifica un informe técnico.

Por ello, el consistorio ha iniciado el trabajo para analizar la situación estructural y estudiar las soluciones más adecuadas para garantizar la seguridad y funcionalidad de esta infraestructura estratégica para la ciudad, ya que constituye uno de los principales accesos al municipio desde el área industrial, enlazando con la calle Valencia, una vía clave para la circulación diaria de trabajadores, empresas y vecinos.

Además, cuenta con una larga trayectoria histórica, construido originalmente en la década de 1920 por la Diputación de Valencia y posteriormente ampliado en los años 70 para adaptarlo al crecimiento del tráfico y de la ciudad.

Los efectos de la dana

Durante la dana del 29 de octubre de 2024, el desbordamiento del barranco del Poyo provocó daños importantes en infraestructuras viarias, redes de servicios y equipamientos urbanos del municipio, afectando también al puente de Quatre Camins. Aunque la estructura principal del puente resistió el episodio de lluvias torrenciales, la fuerza del agua y el arrastre de materiales provocaron importantes afecciones en distintos elementos de la infraestructura y en su entorno inmediato.

Las inspecciones realizadas tras la riada detectaron daños en barandillas y defensas del puente, desaparición de elementos de alumbrado y servicios urbanos, acumulación de materiales bajo la estructura y posibles afecciones en estribos, cimentaciones y drenajes, así como deslizamientos en la ladera del barranco en las inmediaciones del puente.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Torrent actuó con rapidez mediante la tramitación de contratos de emergencia con el objetivo de garantizar la seguridad de la infraestructura y recuperar cuanto antes la comunicación entre ambos lados del barranco.

Actuaciones de emergencia para recuperar la movilidad

Tras la catástrofe, el Ayuntamiento puso en marcha una intervención urgente para rehabilitar el puente y estabilizar el entorno del barranco, permitiendo restablecer progresivamente la circulación en esta zona clave para la movilidad del municipio.

Entre ellas se procedió a la limpieza del cauce y retirada de residuos arrastrados por la riada, la inspección y reparación de estribos, pilas y cimentaciones, la reparación de vigas y elementos estructurales y la reposición de barandillas, alumbrado y señalización. También se acometió la restitución de servicios urbanos afectados, la ejecución de escolleras de protección en la base del puente, la estabilización de la ladera del barranco y la reposición del carril bici y del vallado de seguridad.

Estas actuaciones permitieron restablecer la circulación y garantizar la seguridad mientras se evaluaba con mayor detalle el estado de la infraestructura.

Los trabajos en las vigas de la estructura del puente de Quatre Camins. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Final de la vida útil

Tras las primeras actuaciones de emergencia, el Ayuntamiento solicitó un informe técnico especializado para analizar en profundidad el estado del puente. El estudio elaborado por un técnico especialista de la Universidad Politécnica de Valencia, que concluyó que, aunque el puente había resistido el episodio de lluvias, la infraestructura se encuentra en la fase final de su vida útil, por lo que recomendaba comenzar a estudiar alternativas de futuro para garantizar la seguridad y funcionalidad de esta conexión.

A partir de este informe, el área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Torrent ha iniciado el análisis de las distintas opciones que permitan dar una solución estructural a esta infraestructura estratégica para la ciudad.

Avances en la reconstrucción

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que la prioridad del Ayuntamiento ha sido desde el primer momento garantizar la seguridad y recuperar la movilidad en esta zona de la ciudad. “El puente de Quatre Camins es una infraestructura fundamental para Torrent y para su actividad económica. Tras la dana actuamos con rapidez para reparar los daños y restablecer la circulación, pero también estamos trabajando con responsabilidad para analizar cuál debe ser la mejor solución para el futuro de esta conexión”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que el Ayuntamiento está abordando esta cuestión desde un punto de vista técnico y de planificación a largo plazo. “Los informes técnicos apuntan a que el puente se encuentra al final de su vida útil, por lo que desde el área de Urbanismo e Infraestructuras hemos comenzado a estudiar las posibles actuaciones que permitan garantizar una infraestructura segura y preparada para el futuro”, ha indicado.

El Ayuntamiento de Torrent continúa así avanzando en el proceso de reconstrucción de infraestructuras tras los efectos de la dana, evaluando las soluciones técnicas más adecuadas para reforzar la seguridad hidráulica y la resiliencia de la ciudad.