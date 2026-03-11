Museros invierte más de 6.000 euros en dos nuevas aulas de ambiente en el CEIP Vicente Blasco Ibáñez para Infantil

El Ayuntamiento de Museros, a través de la Concejalía de Educación, ha financiado con una subvención de más de 6.000 euros la puesta en marcha de dos nuevas aulas de ambiente para la etapa de Educación Infantil del CEIP Vicente Blasco Ibáñez, que han sido inauguradas con una visita institucional al centro.

Se trata de un aula de ambiente sensorial y otra de ambiente Lego, dos espacios diseñados para fomentar el aprendizaje activo a través de la manipulación, la experimentación y el juego. Estas nuevas instalaciones se suman a los ambientes educativos con que ya cuenta el centro y permiten ampliar los espacios de aprendizaje vivencial del alumnado más pequeño.

La alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y el concejal de Educación, Agustín Muedra, visitaron las nuevas instalaciones acompañados por el director del centro, Julio Jiménez, y por la jefa de estudios, Paloma Fernández. El 27 de febrero el alumnado de Infantil pudo disfrutar por primera vez de estos espacios, pensados para estimular la creatividad, la autonomía, la cooperación y el desarrollo sensorial.

Nueva aula sensorial. / A.M.

La alcaldesa, Cristina Civera, ha destacado “la apuesta del Ayuntamiento por una educación pública de calidad, innovadora y adaptada a las necesidades del alumnado”, y ha remarcado la importancia de “continuar trabajando con los centros educativos para crear entornos de aprendizaje más estimulantes e inclusivos”.

Por su parte, el concejal de Educación, Agustín Muedra, ha señalado que esta inversión “permite ampliar los espacios educativos del centro y reforzar una metodología que sitúa el alumnado en el centro del proceso de aprendizaje”.

El CEIP Vicente Blasco Ibáñez trabaja con varios ambientes educativos, como por ejemplo el ambiente matemático, el de psicomotricidad fina, Naturcrea, dramatización o arte, entre otras. Con las nuevas aulas sensoriales y Lego, el centro refuerza este modelo pedagógico y se consolida como uno de los centros pioneros de la comarca en la creación de espacios de aprendizaje específicos, amplios y tan bien equipados.

Aula sensorial de Museros. / A.M.

El director del centro, Julio Jiménez, ha explicado que “estos espacios permiten que el alumnado aprenda de una manera más significativa, explorando y cooperando con los compañeros en entornos adaptados a sus necesidades”.

Centro reconocido

El CEIP es también un ‘centro TOTedu’, un reconocimiento que valora sus buenas prácticas educativas y la difusión de experiencias innovadoras con otros docentes y centros. Además, apuesta por la metodología STEAM con recursos como una aula transformadora, una radio escolar y una aula de robótica, un programa que este año se ha empezado a introducir también en la etapa de Educación Infantil.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Museros reafirma su compromiso con el apoyo a los centros educativos del municipio y con la mejora continua de la educación pública.