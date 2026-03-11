Meliana hace historia y constituye su primera Junta Local Fallera 80 años después de su primera falla

Meliana está viviendo un ejercicio fallero sin precedentes que marca un antes y uno después en su trayectoria festiva. Después de décadas en que cada comisión trabajaba de manera independiente, el municipio ha conseguido el hito de constituir su primera Junta Local Fallera.

Este nuevo organismo, que cuenta con la alcaldesa Trini Montañana, como presidenta nata, y con José Luis Torres Cervera, como presidente ejecutivo, nace con el objetivo de profesionalizar la fiesta y estrechar los vínculos entre la Falla L'Harmonía, els Melianers y la Falla l'Avinguda.

Primera Exposición del Ninot

Este salto institucional coincide con un acontecimiento cultural inédito en la localidad: la primera Exposición del Ninot de Meliana. El Instituto Municipal de Cultura (IMC) se ha transformado en una galería de arte efímero donde vecinos y visitantes pueden contemplar de cerca el trabajo de los artistas falleros antes de que las piezas se trasladen a las calles el 15 de marzo. Es una apuesta firme para dar visibilidad al oficio artesano, pilar fundamental de la identidad valenciana.

Pero el 2026 no solo mira hacia el futuro, sino que también rescata la memoria del pueblo. Investigaciones recientes difundidas en el llibret cultural han confirmado que el origen de las fallas en Meliana se remonta a 1946. Fue la «Peña Borrego» la responsable de plantar aquel primer monumento que encendió una mecha que hoy, 80 años después, continúa más viva que nunca. Conocer estas raíces ha reforzado notablemente el orgullo y el sentimiento de comunidad entre los falleros locales.

Una etapa de unidad

El programa de festejos de este año es el reflejo de esta nueva etapa de unidad. Desde la Crida conjunta en el balcón del consistorio hasta la solemne Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desemparats, cada acto se ha diseñado para que el sentimiento fallero se respire a cada rincón de Meliana.

La pólvora, la música y el arte de los monumentos serán los grandes protagonistas de unos días marcados por la convivencia y el respeto. Meliana abre así sus puertas en unas fiestas responsables que culminarán con la tradicional Cremà, quemando el pasado para recibir la primavera con una ilusión renovada.