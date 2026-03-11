Los niños del Espacio Parreño y sus familias crean el monumento fallero del Xenillet, un símbolo de esperanza y futuro

Los vecinos del Xenillet de Torrent volverán a disfrutar de las fallas de la mano del Col·lectiu Soterranya, después de que la única comisión de este distrito echara el cierre en 2023. Este colectivo está muy ligado al barrio, en el que desarrolla sus proyectos solidarios, como Bicis para todas y Espai Parreño, donde dan clases de repaso a los más pequeños.

"Poner fin a los prejuicios respecto al barrio del Xenillet empieza por volver a la normalidad en aquello más cotidiano", indican miembros de Soterranya. "Nos resistimos a dejar morir el Xenillet . Cada vez son más las personas y entidades que se van de aquí, la última la falla del barrio, y por eso nos vimos en la necesidad de intentar recuperar ese sentimiento fallero en el Xenillet, por un acto de normalidad, pero también de reivindicación, añaden.

Los niños del Espacio Parreño pintan los ninots. / Redacción Levante-EMV / C. S.

Son precisamente los vecinos del sector los que están diseñando el monumento fallero que saldrá a la calle el 13 de marzo. Los niños y jóvenes del Espacio de Solidaridad Parreño y sus familias han estado trabajando varias semanas con mucha ilusión para crear los ninots y dar forma a la imaginación de "un barrio mejor, con futuro, que resiste y que merece una oportunidad", una idea que queda plasmada en su lema, 'El barrio que tenemos, el barrio que queremos'.

Los más pequeños han puesto mucho entusiasmo en el monumento que representa la barriada, con sus edificios hechos en cartón y pintados por ellos mismos, como la sede de la Policía Nacional y el propio Espacio Parreño con una bici en su fachada, además de la residencia de mayores. Pero lo que más llama la atención es el dibujo que los pequeños artistas falleros han hecho de los voluntarios de Soterranya que comparten con ellos las tardes.

Uno de los dibujos con los voluntarios. / Redacción Levante-EMV / C. S.

El resultado se podrá comprobar a partir de las seis de la tarde, cuando las calles del Xenillet se llenarán de juegos, risas, luz, color y esperanza y donde el vecindario quemará problemas, tristezas y años de abandono, "para renacer de las cenizas y demandar el mejor de los futuros para un barrio que se resiste a morir", como señalan desde el colectivo. A las 20 horas el fuego purificador dará paso a las emociones y a esa mirada reivindicativa y solidaria.