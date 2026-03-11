Cortes nocturnos en la carretera de la Gombalda entre Museros y Massamagrell por obras de mejora del firme

Durante hoy miércoles y mañana jueves no se podrá circular por la carretera de la Gombalda entre Museros y Massamagrell. Las obras de mejora en el vial obligan a realizar cortes de tráfico, aunque se harán en horario nocturno para evitar causar graves molestias entre los conductores que usan diariamente esa carretera.

Así lo ha anunciado la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, quien ha explicado que se va a llevar a cabo trabajos de mejora del firme en la carretera CV-32 dentro del desvío provisional habilitado por las obras de duplicación de calzada entre los términos municipales de Museros y Massamagrell. Estas actuaciones se desarrollarán durante la noche del miércoles 11 al jueves 12 de marzo, en horario aproximado de 20.00 a 09.00 horas, si bien está previsto que la vía pueda reabrirse al tráfico antes si finalizan los trabajos.

Las obras ya han comenzado. / GVA

La intervención se realiza en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4+900 y 5+100 tras la degradación del firme registrada en este tramo, agravada por los recientes episodios de lluvia y por el incremento del tráfico, especialmente de vehículos pesados, debido a desvíos puntuales procedentes de la A-7 (bypass).

Los trabajos consistirán en retirar la capa de rodadura y las capas de base del pavimento que se encuentren afectadas y sustituirlas por hormigón de fraguado rápido, con el objetivo de restablecer lo antes posible la circulación en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad.

Durante la ejecución se habilitará tráfico alternativo señalizado y con personal especializado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Proyecto de La Gombalda

Hace un año que se iniciaron las obras en la Gombalda para duplicar dos kilómetros de este eje viario, entre los puntos kilométricos 3+500 y 5+500, un tramo que todavía no estaba desdoblado y que soporta un tráfico cercano a los 20.000 vehículos diarios, con un 10 % de vehículos pesados.

Esta actuación mejorará la capacidad y la seguridad vial en esta conexión estratégica de la red básica de carreteras de la Generalitat, que enlaza la V-21 con la A-7 y atraviesa los municipios de Massalfassar, Museros y Massamagrell.

Plano de obras previstas. / GVA

El proyecto, con una inversión total de 17,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, incluye además la construcción de dos pasos superiores, la remodelación de la glorieta de Museros y la ejecución de un paso inferior para mejorar la conexión entre el núcleo urbano y la zona agrícola. Asimismo, contempla la habilitación de un carril bici paralelo a la nueva calzada con una pasarela sobre la CV-32 para conectar con la Vía Xurra, junto con otras actuaciones de integración ambiental, accesos a parcelas y medidas de protección acústica.