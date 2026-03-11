El Ayuntamiento de Paterna distribuirá kits sensoriales para niños con TEA durante las Fallas 2026

El Ayuntamiento de Paterna ultima los preparativos, de la mano de las diferentes comisiones falleras de la ciudad, para la celebración de las Fallas 2026 con el objetivo de promover unas fiestas más inclusivas que permitan compatibilizar la tradición festiva de la pólvora con el bienestar de los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de las personas especialmente sensibles al ruido.

Con este propósito, el consistorio, a través de la concejalía de Inclusión Social, ha puesto en marcha iniciativas destinadas a facilitar que estos menores puedan participar en las celebraciones falleras en un entorno más accesible y confortable.

Distribución de kits sensoriales

Una de las medidas es la distribución de kits sensoriales dirigidos a niños y niñas con TEA, compuestos por cascos antirruido, mordedores y juguetes antiestrés. Estos elementos, que ya se repartieron durante las pasadas Fiestas Mayores, ayudarán a reducir el impacto del ruido provocado por la pólvora y los petardos durante los días grandes de las fiestas.

Tal y como ha explicado la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, “el objetivo de esta iniciativa es mitigar el impacto del ruido asociado a la pólvora y a los petardos, favoreciendo que los menores puedan participar en las celebraciones falleras en un entorno más cómodo y accesible y disfrutar de nuestras tradiciones en igualdad de condiciones”.

Una comision de PAtern aultima la plantá de su falla en una foto de archivo. / V.P.

Los kits podrán recogerse, hasta agotar existencias, en la Oficina de Turismo de Paterna, ubicada en la calle Mayor, 3. Para ello, las familias interesadas deberán realizar previamente una solicitud a través del registro de entrada del Ayuntamiento, aportando el certificado de discapacidad, así como el nombre y la edad del menor o la menor.

Decálogo de recomendaciones

Como novedad este año, el Ayuntamiento ha elaborado un decálogo de recomendaciones que se va a distribuir entre las 19 comisiones falleras de la ciudad y que también se hace extensivo al conjunto de la ciudadanía. Este documento recoge una serie de buenas prácticas orientadas a favorecer una convivencia respetuosa durante las fiestas, teniendo en cuenta especialmente a personas con sensibilidad al ruido, como bebés, personas mayores o personas con determinadas condiciones sensoriales.

La Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones Isabel Segura con los kits de la campaña Falles Respectuoses de Paterna 2026 / A.P.

En este sentido, Segura ha destacado que “nuestras Fallas son emoción, identidad y fuego, pero también un espacio de convivencia donde todos y todas cabemos”, al tiempo que ha subrayado que desde el Ayuntamiento se continúa trabajando para garantizar que las fiestas falleras puedan disfrutarse desde el respeto y la inclusión.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con unas Fallas más inclusivas, accesibles y pensadas para el disfrute de toda la ciudadanía, promoviendo una convivencia respetuosa entre la tradición de la pólvora y el bienestar de quienes presentan mayor sensibilidad al ruido.