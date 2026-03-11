Picassent refuerza el servicio de limpieza durante Las Fallas

El Ayuntamiento de Picassent ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de residuos con motivo de la celebración de las Fallas, con el objetivo de reforzar el servicio habitual y dar respuesta al incremento de actividad y de generación de residuos que se produce en la vía pública durante estos días de intensa actividad festiva.

Este operativo contempla servicios extraordinarios y refuerzos específicos en los entornos de las ocho comisiones falleras, especialmente en las zonas de casales y en las calles adyacentes donde se concentra buena parte de la programación festiva. De este modo, durante los días principales de las fallas se intensificarán las tareas de limpieza en distintos turnos y se realizarán actuaciones extraordinarias tras la celebración de mascletaes, verbenas y otros actos multitudinarios. Como medida preventiva para facilitar el depósito de residuos y evitar acumulaciones en la vía pública, se instalarán también dos contenedores adicionales en cada una de las comisiones falleras durante los días de mayor actividad.

Servicio pormenorizado

El dispositivo se completará con una organización específica del servicio de barrido, de manera que cada operario iniciará su jornada a primera hora en la zona de la falla correspondiente, garantizando así una limpieza temprana tras la actividad nocturna. Además, se llevarán a cabo trabajos de baldeo diario en los entornos de casales y calles próximas, junto con el refuerzo del servicio en parques y otros espacios públicos.

Para el desarrollo de este operativo, el ayuntamiento movilizará un importante despliegue de medios humanos y materiales, entre los que se incluyen hidrolimpiadoras con equipos de presión para la eliminación de puntos negros y la limpieza intensiva de contenedores, barredoras mecánicas destinadas a la limpieza de calles y zonas de celebración, camiones y maquinaria específica para la retirada de cenizas tras la cremà, así como un equipo de operarios dedicado a labores manuales de repaso. El dispositivo se completa con vehículos recolectores y una cuba de baldeo para la limpieza intensiva de las calles y espacios adyacentes.

Con este refuerzo, y contando además con la nueva empresa de limpieza, Paprec, apunta Belén Bernat, concejala responsable, “el Ayuntamiento pone en valor el trabajo del servicio municipal de limpieza y reafirma su compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos durante la celebración de las Fallas, garantizando que el desarrollo de las fiestas pueda convivir con la limpieza, el cuidado del entorno urbano y el bienestar de la ciudadanía”, concluye.