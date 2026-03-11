Los primeros monumentos falleros llegan a Torrent

Los primeros remates y ninots ya han comenzado a llegar a las calles de Torrent, la ciudad de l'Horta con más número de monumentos. En total 28 comisiones plantarán sus Fallas infantiles y mayores, convirtiendo las calles en un museo de arte y crítica al aire libre.

Aunque la plantá oficial es el domingo 15 por la noche, algunas de las 28 comisiones, especialmente la más grande, de la sección de Especial, ya están recibiendo sus ninots, envueltos en plástico, ante las posibles lluvias, aunque algunas comisiones, si el tamaño lo permite, prefieren resguardarlos dentro de las carpas esta semana vacías.

Pirmeros ninots en la falla Ángel de Alcázar en Torrent. / A.T.

Las 28 comisiones de Torrent trabajan así intensamente para tener preparados sus monumentos falleros, avanzando el trabajo del día de la Plantà y levantando los ninots principales con la ayuda de grúas. Los artistas falleros se esfuerzan para tener cada falla en perfecto estado para cuando pase el jurado la mañana del 16 de marzo.

Una de las más madrugadoras ha sido la falla Ángel de Alcázar, que durante la tarde de esta martes empezó a recibir los primeros monumentos, que se pueden ver ya en la calle , delante de la carpa. Sin embargo, otras comisiones como La Cotxera ya incluso ha empezado a "plantar" sus ninots sobre la arena, dando forma al monumento que brillara de forma completa la noche del 15.