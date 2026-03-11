Tres mujeres que alzan la voz en Torrent

Con un salón de actos lleno de un público que aplaudía emocionado recibieron el título de Grans Dones de Torrent la pianista Amparo Fandos Miquel, la periodista Lydia del Canto Soriano y la empresaria chocolatera Patricia Andreu Blanco. Un Torrent de Dones homenajeó así a tres mujeres que alzan la voz y son una referencia en un acto donde la música compuesta e interpretada por mujeres también fue protagonista.

El homenaje se celebró en el Conservatori Profesional de Música de Torrent, que colabora en la organización, y congregó a buena parte del movimiento asociativo de la ciudad, al feminismo comarcal y a las familias y amistades de las tres mujeres. Estuvo patrocinado por los negocios Big-Mat Aldino, Viveros Mesado y Ozono.

La presidenta del colectivo organizador, Mariví Andreu, fue la conductora del acto, en el que agradeció a la Comissió 9 d’Octubre, creadora de este reconocimiento en el pasado, los años dedicados a dar visibilidad a mujeres que han destacado en su faceta profesional y pública. Para ello, se proyectó un vídeo, elaborado por la creadora Visa Promig, de Dones de l’Horta Sud.

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, entrega el premio a Amparo Fandos. / L-EMV

Por su parte, alumnas del Conservatorio se encargaron de explicar las composiciones que se interpretaron de autoras olvidadas por la historia, Anna di Venezia (siglo XVIII) y Catherine Rollin (siglo XX), además de una pieza especial al piano de Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatté, dedicada a Amparo Fandos.

El momento más emocionante fue el homenaje a las tres mujeres que reciben el título de “Grans Dones de Torrent”. La pianista Amparo Fandos Miquel, primera directora del conservatorio y una de las primeras en la Comunitat Valenciana, explicó cómo fueron aquellos años de reuniones en la conselleria en las que todos los demás eran hombres, y cómo se las apañó para compaginar su vida laboral y familiar. “El piano ha sido como una terapia; me ha ayudado en momentos muy difíciles en mi vida”, expresó la profesional ya jubilada, que sigue dedicándole a este instrumento al menos una hora al día, en la entrevista que le realizó en el escenario la periodista Isabel Olmos Sánchez.

Mariví Andreu, Lydia del Canto, secretario de Estado de Comunicación y ex directora de Levante-EMv, y Laura Sena exdelegada de l'Horta de Levante-EMV. / L-EMV

De la herencia recibida y de los recuerdos cuando visitaba la casa de su abuela habló Patricia Andreu Blanco, que ha tomado el relevo de Chocolates Rafael Andreu y ha introducido muchas novedades en el catálogo de productos además de recuperar otros tradicionales. Andreu explicó que, en la actualidad, los negocios han de estar muy conectados a la sociedad y han de ofrecer innovaciones. “Estoy orgullosa de dar a Torrent lo que Torrent ha dado a mi familia durante cuatro generaciones”, le contó a la directora del Museu de l’Horta Sud, Clara Pérez, en el diálogo que mantuvieron.

Finalmente, la secretaria de Estado de Comunicación y periodista Lydia del Canto Soriano, respondió a las preguntas de la periodista Laura Sena recordando los años en los que fue delegada en el colegio Miguel Hernández y en el instituto la Marxadella y cómo tomó la decisión de convertirse en periodista. También repasaron sus años al frente del diario Levante-EMV, que coincidieron con la gran huelga de las mujeres y el mítico editorial: “Periodismo contra el machismo”. Al hablar de su actual puesto en la Moncloa, Lydia del Canto reflexionó: “aquella niña que escribía en la pizarra del colegio Miguel Hernández, esta semana ha desmentido con un comunicado a la Casa Blanca”.

Manifiesto comarcal

En la parte final del acto, seis mujeres representativas de diferentes ámbitos en la ciudad leyeron el manifiesto del 8M impulsado por Dones de l’Horta Sud y que han compartido en los últimos días muchas otras asociaciones feministas de la comarca, con el lema “Juntes avancem en drets. La força de les dones de l’Horta Sud”. De este modo, Pilar Mora, Presen Mora, Lola Maeso, Teresa Fluixà, Carmen Monge y Luisa Samblàs Hurtado alzaron la voz para reclamar la igualdad real.

Memoria democrática

Un Torrent de Dones ya está preparando las siguientes actividades de su calendario de este semestre, que estarán vinculadas al 14 de Abril. Por una parte, el colectivo colabora en la presentación organizada por Novallibres del libro “Florencio Pla. La Pastora”, de Elena Solanas, que narra la historia, personaje vinculado a la historia del movimiento maqui en la comarca dels Ports y bautizado al nacer como Teresa Pla Messeguer. Será el día 28 de marzo a las 19 horas.

Por otro lado, el colectivo organiza el día 17 de abril en el Museu de l’Horta Sud un acto sobre la represalia franquista sobre las mujeres en Torrent, con testimonios de afectadas y sus descendientes, que contará con la actuación del Cor.Dona.Veu.