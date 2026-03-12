El Ayuntamiento de Albal refuerza los servicios municipales y la Policía Local para las Fallas de 2026

El municipio de Albal se prepara para vivir con intensidad las próximas Fallas de Valencia de 2026. Con el objetivo de garantizar unas fiestas seguras, ordenadas y participativas, el Ayuntamiento de Albal ha anunciado un refuerzo especial de los servicios municipales y de la Policía Local de Albal durante los días centrales de la celebración.

El dispositivo especial se centrará en reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la coordinación entre departamentos municipales y asegurar el correcto desarrollo de los actos falleros, que cada año congregan a numerosos vecinos y visitantes en las calles del municipio.

Aumento presencia policial

Entre las medidas previstas destaca el incremento de la presencia policial para garantizar la seguridad ciudadana, el respeto y el comportamiento cívico en el uso de artículos pirotécnicos, especialmente en parques y jardines del municipio, donde están restringidos por el Bando Fallero. La presencia policial será mayor en los puntos con mayor afluencia de público, especialmente durante actos tradicionales como disparos pirotécnicos, como la macrodespertà del día 14 de marzo, pasacalles, verbenas, discomóviles, la cremà de los monumentos falleros escolares y de las diferentes comisiones de la localidad y con especial atención el día de la entrega de premios y de la Ofrenda. El operativo también incluirá controles de tráfico y vigilancia preventiva para evitar incidentes. Este año el refuerzo policial deberá atender también la llegada de cientos de personas desde el día 13 al 19 de marzo a la estación de Renfe de Albal, entre las 13:00 y las 15:00 horas, tras la designación de esta como el final de trayecto de los trenes de cercanías de las líneas C1 y C2, y no como tradicionalmente lo ha sido la Estación del Norte.

La Policía Local de Albal. / A.A.

Además del refuerzo policial, el consistorio ha previsto ampliar los servicios de limpieza de parques y jardines y de limpieza y recogida de residuos, así como el apoyo logístico a las comisiones falleras. El objetivo es mantener en buen estado los espacios públicos y garantizar un entorno seguro para todos los asistentes.

El concejal de Servicios Urbanos, Valero Eustaquio, ha destacado la importancia de este dispositivo especial y ha señalado que “desde el Ayuntamiento queremos garantizar un correcto desarrollo de las fiestas josefinas y lograr un equilibrio y una convivencia entre quienes están disfrutando de la fiesta y quienes no lo hacen. Para ello es necesario redoblar los esfuerzos desde los servicios municipales y hacer un llamamiento al civismo y al respeto”.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para que las fiestas transcurran con normalidad. En este sentido, se hace un llamamiento a vecinos y visitantes para que respeten las normas de convivencia y sigan las indicaciones de los servicios de seguridad.

Las Fallas constituyen una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura valenciana y, en municipios como Albal, suponen también un importante punto de encuentro social y festivo para toda la población.

Con este dispositivo especial, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de garantizar unas Fallas 2026 seguras, participativas y abiertas a toda la ciudadanía.