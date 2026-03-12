Benetússer vivirá unas Fallas 2026 de récord con casi 2.000 falleros, un 12% de la población del municipio

Benetússer se prepara para vivir unas Fallas 2026 de récord con un aumento del censo fallero de 313 personas respecto al año pasado. En total son casi 2.000 vecinos y vecinas, el 12% de la población, quienes participan activamente en la fiesta durante todo el año en alguna de las seis comisiones del municipio.

Para la alcaldesa de Benetússer y presidenta de la Junta Local Fallera de Benetússer, Eva Sanz, el aumento de falleros y falleras este año en la localidad «demuestra el compromiso con la tradición de la ciudadanía del municipio». «Es bonito ver como el amor por la fiesta crece cada año en Benetússer. Ser fallero o fallera es una contribución a mantener nuestras raíces, tradición y cultura. Es muy emocionante ver como pasa de generación en generación, de padres a hijos», explica.

50 aniversario de la Falla Juventud

El de 2026 en Benetússer está siendo un ejercicio muy especial para la comisión Falla Juventud, que está celebrando su 50 cumpleaños. Este año sus falleros y falleras están festejando medio siglo de tradición fallera en la agrupación más numerosa y también la más longeva de la localidad. Son la falla más antigua, pero la tradición fallera de Benetússer no es una cuestión moderna porque todas las comisiones superan los 40 años.

Como ya es costumbre, las fiestas josefinas en Benetússer arrancaron el pasado 22 de febrero con la Crida. Desde el balcón del ayuntamiento, las máximas representantes de la fiesta, Nairobi Gil y Martín, Fallera Mayor Infantil, y Elisa Moreno i Arce, Fallera Mayor, saludaron y se dirigieron a la ciudadanía con un emotivo discurso dando por iniciadas las Fallas 2026 ante una plaza llena de falleros y falleras.

La alcaldesaEva Sanz junto a las Falleras Mayores de Benetússer, Nairobi Gil y Elisa Moreno. / A.B.

El sábado 28 de febrero se celebró la tradicional Cabalgata del Ninot, en la cual todas las comisiones sacaron a relucir su ingenio y gracia en todas las escenas que ofrecieron por las calles de Benetússer. Un recorrido festivo, colorido y cargado de crítica y sátira que sirve de antesala de la llegada de los monumentos en las calles del municipio.

El programa se completa con la plantá oficial el día 15 de marzo, la ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desemparats el día 18 por la tarde y con la Cremà de las fallas el 19 por la noche, como manda la tradición. La de las fallas infantiles a las 20 horas y las grandes a las 23 horas. Por la mañana, a las 14 horas, está previsto que se dispare una mascletà en la calle Monte Alto.