Los comercios de Burjassot ya lucen sus pegatinas de “Comercios amigos de la infancia”

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la campaña “Yo salgo a jugar”, que se desarrolla por parte del Consell de Xiquetes i Xiquets del municipio, ha impulsado una nueva acción para promover una ciudad más amable y comprometida con la infancia.

En estos meses, las y los componentes del Consell, coordinados desde la Concejalía de Protección y Derechos de la Infancia, dirigida por Yolanda Andrés, han hecho entrega, a los comercios del municipio, de los adhesivos que los acreditan como “Comercios amigos de la infancia” mostrando con ello, su compromiso con el bienestar, la protección y los derechos de la infancia en Burjassot y siendo puntos seguros para los menores.

Durante el reparto, que se ha hecho extensible a todos los comercios del municipio, las niñas y los niños han explicado en qué consiste la campaña “Yo salgo a jugar”, que se desarrolla en el municipio desde el pasado año, con el objetivo de fomentar el juego libre de las niñas y los niños.

Esta acción ha buscado implicar al tejido comercial en la creación de entornos más acogedores, seguros y respetuosos para los niños y niñas. Un objetivo claramente cumplido ya que todos los comercios visitados han acogido de muy buen grado la iniciativa y han mostrado su implicación, respeto y protección para con las y los menores del municipio.