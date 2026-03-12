Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los comercios de Burjassot ya lucen sus pegatinas de “Comercios amigos de la infancia”

El Ayuntamiento de Burjassot impulsa la campaña “Yo salgo a jugar”, que involucra a los comercios locales como “amigos de la infancia” para crear entornos seguros y respetuosos

Los comercios de Burjassot ya lucen sus pegatinas de "Comercios amigos de la infancia". / A. B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la campaña “Yo salgo a jugar”, que se desarrolla por parte del Consell de Xiquetes i Xiquets del municipio, ha impulsado una nueva acción para promover una ciudad más amable y comprometida con la infancia.

En estos meses, las y los componentes del Consell, coordinados desde la Concejalía de Protección y Derechos de la Infancia, dirigida por Yolanda Andrés, han hecho entrega, a los comercios del municipio, de los adhesivos que los acreditan como “Comercios amigos de la infancia” mostrando con ello, su compromiso con el bienestar, la protección y los derechos de la infancia en Burjassot y siendo puntos seguros para los menores.

Durante el reparto, que se ha hecho extensible a todos los comercios del municipio, las niñas y los niños han explicado en qué consiste la campaña “Yo salgo a jugar”, que se desarrolla en el municipio desde el pasado año, con el objetivo de fomentar el juego libre de las niñas y los niños. 

Esta acción ha buscado implicar al tejido comercial en la creación de entornos más acogedores, seguros y respetuosos para los niños y niñas. Un objetivo claramente cumplido ya que todos los comercios visitados han acogido de muy buen grado la iniciativa y han mostrado su implicación, respeto y protección para con las y los menores del municipio.

