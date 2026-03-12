La "Carrera de les Dones" recorrerá Aldaia y Alaquàs el 27 de marzo para visibilizar a las mujeres en el deporte

Un itinerario de cinco kilómetros, que transcurrirá por las calles de Aldaia y Alaquàs, integrará este año la cuarta "Carrera de les Dones" que se celebrará bajo el lema “La força de totes”. Esta propuesta deportiva y de igualdad que impulsan ambos consistorios se llevará a cabo el próximo 27 de marzo a las 19.30 horas, cuando ambos pueblos se teñirán de morado para celebrar esta prueba que integra los actos del 8M.

Recorrido

La carrera arrancará desde el polideportivo de Aldaia Jaume Ortí, en la calle Ricardo Fuster i Fuster, e irá recorriendo las zonas más emblemáticas de ambos municipios hasta completar el circuito de cinco kilómetros. El evento vendrá acompañado de una entrega de premios en diferentes categorías.

Presentación

Durante la presentación de la carrera, celebrada este miércoles, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha defendido que es "imprescindible" que "la práctica deportiva esté presente en cualquier causa o iniciativa para mejorar la sociedad" ya que "el deporte es una herramienta perfecta para trabajar por la educación en valores, en este caso los de la igualdad plena entre hombres y mujeres".

"Además, es un placer llevar a cabo este gran evento de la mano de nuestros vecinos y vecinas de Alaquàs, un pueblo hermano que en los peores días de la dana, y a pesar de también heber resultado afectados, nos ayudaron en todo lo posible", ha añadido.

Por su parte, en su intervención, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, ha puesto de relieve la “importancia de esta cita deportiva que con el objetivo de visibilizar a las mujeres en la sociedad de manera transversal y también en el deporte”. Además, ha destacado el trabajo de colaboración llevado a cabo entre ambas administraciones “para continuar fortaleciendo el sentimiento de hermandad entre los dos pueblos y sus vecinos”.

Asociaciones de mujeres

En la presentación también estaban presentes las representantes de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana, una asociación creada en 1987 y declarada de utilidad pública, que agrupa a miles de mujeres valencianas y que ha sido clave en el desarrollo del Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género.

Desde este colectivo han “agradecido la implicación de los ayuntamientos de Aldaia y Alaquàs en esta causa, y han animado a toda la ciudadanía a participar en este evento tan lleno de simbolismo”.