Catarroja habilita 2.700 nuevas plazas de aparcamiento para paliar la falta de estacionamiento tras la dana

La falta de aparcamiento sigue siendo uno de los principales problemas para muchos vecinos de Catarroja desde la dana del 29 de octubre de 2024. Muchos garajes continúan inutilizados tras las inundaciones, lo que ha reducido de forma considerable las plazas disponibles en el municipio y ha incrementado la presión sobre el estacionamiento en la vía pública.

Para aliviar esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas medidas provisionales, entre ellas la adecuación de varios solares como zonas de aparcamiento y otras actuaciones destinadas a optimizar el uso del espacio urbano disponible.

Como es el caso, por ejemplo, del que se creó en la zona del cementerio, frente al espacio Clara Campoamor, semanas después de la riada, o el que se ha habilitado en la calle Milagros Mir, además del que ya existía en la calle Pelayo. También se está utilizando el carril bici que conecta con la Ronda Sud como zona de aparcamiento.

Con estas intervenciones se han habilitado alrededor de 2.700 nuevas plazas, que se suman a las aproximadamente 4.000 ya existentes, lo que sitúa en torno a 6.700 el número total de plazas de aparcamiento disponibles actualmente en el municipio.

Plan Aparca

Estas actuaciones forman parte de una estrategia municipal más amplia orientada a mejorar la disponibilidad de estacionamiento y facilitar la movilidad mientras avanzan las obras estructurales previstas en el centro urbano. En este contexto se enmarca el Plan Aparca de Catarroja, un plan impulsado por el consistorio para ampliar de forma progresiva las zonas de aparcamiento en la localidad.

El objetivo es ofrecer soluciones temporales mientras se desarrollan proyectos como el futuro parking de la Plaza Mayor de Catarroja y otros aparcamientos contemplados dentro de la planificación municipal.

Parking público y Plaza Mayor

Para Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, “la recuperación del parking de la Plaza Mayor es una actuación estratégica dentro del proceso de reconstrucción de Catarroja tras la dana. Su rehabilitación ya forma parte de las memorias aprobadas por el Ministerio y cuenta con una inversión prevista de casi 4,9 millones de euros para devolver esta infraestructura al servicio del municipio”.

De hecho su puesta en funcionamiento, permitiría utilizar sus cerca de 450 plazas, lo que aliviaría considerablemente la presión de vehículos en las calles e implicaría dar una solución al aparcamiento privado de las viviendas de la plaza.

"Mientras avanzan los trámites administrativos necesarios para iniciar las obras, el Ayuntamiento está adoptando soluciones provisionales y desarrollando el Pla Aparca para ampliar progresivamente las zonas de estacionamiento disponibles y garantizar la movilidad en el centro urbano”, añade.

Inversión de 4,9 millones

El proyecto contempla la rehabilitación del garaje subterráneo de la Plaza Mayor, con una inversión prevista de 4.897.506 euros. La memoria valorada correspondiente a esta actuación ya ha sido validada por el Comisionado Especial, y su ejecución se realizará mediante encargo a la empresa pública Tragsa, dentro del mecanismo extraordinario habilitado para los municipios afectados por la dana.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase técnica previa al inicio de las obras, pendiente de aprobación por parte del Ministerio. Esta intervención forma parte del conjunto de 36 proyectos incluidos en la ayuda extraordinaria estatal, dotada con 138.097.936 euros, destinada a la recuperación de Catarroja tras la dana.

La recuperación del parking subterráneo es una pieza clave para poder restablecer el funcionamiento normal de la Plaza Mayor y devolver este espacio al uso ciudadano, ya que es un punto neurálgico de las manifestaciones festivas locales.