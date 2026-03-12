El Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot celebra la cremà de su falla inspirada en las ferias
El monumento fallero del Centro Ocupacional Los Silos, elaborado por sus usuarios, representó escenas de atracciones como el tren de la bruja y los coches de choque
Como cada año por estas fechas, a pocos días de la fiesta de San José, el Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot convirtió sus instalaciones en un taller y un casal fallero, además de adornar la calle para la ocasión. El centro para la integración social y laboral de personas con diversidad funcional procedió el miércoles, en las inmediaciones del establecimiento, a la cremà de su falla.
Elaborado por sus propios usuarios y usuarias, esta vez el monumento encontró en las ferias de atracciones el motivo principal de su plantà. Así, entre otras escenas, el vecindario pudo apreciar representaciones del tren de la bruja, el tiovivo, los coches de choque, la tómbola y una noria. Tras una traca de aviso y como dicta la tradición, la feria ardió.
La cremà contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y la concejala de Fallas, Estefanía Ballesteros, así como de vecinos, familiares y amigos de los artistas del Centro Ocupacional Los Silos. El alcalde agradeció “poder estar con todos ellos compartiendo estos actos”, ya que “es muy especial ver su esfuerzo, su superación y la lección de vida que nos dan día a día”.
