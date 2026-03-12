Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las miradas y los rostros de la dana de la artista Neus Chisbert se reencuentran en Paiporta

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta ha organizado la muestra ‘Rostres de dones de la dana’ en el Museu de La Rajoleria, un recorrido pictórico que convierte las vivencias de las mujeres del municipio en memoria colectiva.

Una muejr mira la obra de Neus Chisbert en Paiporta.

Una muejr mira la obra de Neus Chisbert en Paiporta. / Damian Torres

Redacción Levante-EMV

Dos cuerpos desdibujados en tonalidades blancas y grises se sostienen mutuamente ante la incertidumbre y el miedo después de haberlo perdido todo; una sonrisa incipiente y tímida sobresale de forma irregular en el rostro de una mujer, formado por retazos y frases de periódico; una pala serpenteante y negra se convierte en el eje central de un cuadro, y a su vez, evoca el desconcierto y la fortaleza de aquellas mujeres que sobrevivieron al agua y al olvido.

Estas son algunas de las escenas reflejadas en la exposición ‘Rostres de dones de la dana’, de la artista Neus Chisbert. La muestra, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta, e inagurada este martes, se podrá visitar hasta el próximo 28 de marzo en el Museu de La Rajoleria de la localidad.

Acuarelas, tapices y papeles se convierten en memoria e identidad de Paiporta

En las más de 90 obras que recoge la exhibición se retratan las inquietudes, anhelos, miedos y sueños de la artista y de tantas otras mujeres que vivieron y sobrevivieron a la dana del pasado 29 de octubre de 2024. “Las series que aquí se recogen son la expresión directa y sincera de la angustia, el pesar, pero también de la unión de toda una sociedad. A través de los distintos rostros de mujeres, he transformado ese dolor en esperanza para convertir las sombras, la luz y el color en una parte de la memoria colectiva de Paiporta”, explica la artista Neus Chisbert.

Vicent Ciscar, Neus Chisbert y EstherTorrijos.

Vicent Ciscar, Neus Chisbert y EstherTorrijos. / Damian Torres

Acuarelas, papeles, tapices, hilos, cartulinas o tejidos antiguos son algunos de los materiales que ha utilizado la artista para crear esos espacios propios en los que refugiarse “para encontrar respuestas a lo que nos sucede desde nuestros propios recuerdos”, en ellos “la mujer ocupa un lugar central, porque aglutina, concilia y nos une, recordándonos el valor de la belleza y de lo humano”, reflexiona la artista.

Para el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, “la obra de Neus Chisbert visibiliza el importante papel que tuvieron las mujeres en la dana por la fortaleza, unidad y resiliencia mostrada en los momentos más difíciles, cuyo ejemplo ha contribuido a impulsar la reconstrucción emocional del municipio”.

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, ha destacado “el compromiso firme del Ayuntamiento por fomentar la accesibilidad cultural y la igualdad, dando visibilidad, reconocimiento y espacio propio a las mujeres que por medio de sus obras y creaciones han contribuido al avance de nuestra sociedad”.

