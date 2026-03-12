Paterna reparte pañuelos rojos para identificar a las mascotas sensibles al ruido de los petardos en Fallas

Paterna ha puesto en marcha una nueva campaña con motivo de las Fallas para proteger a los animales especialmente sensibles al ruido de los petardos, en una iniciativa que une tradición festiva y bienestar animal en una de las ciudades donde la pólvora forma parte de la identidad local. Bajo el lema “Los petardos me dan miedo… respétanos”, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Animal, quiere fomentar una convivencia más respetuosa entre vecinos, falleros y mascotas durante los días grandes de la fiesta.

La medida se concreta en el reparto gratuito de pañuelos rojos con el distintivo “Paterna Animal Friendly”, pensados para que los perros más vulnerables a los estruendos puedan ser identificados fácilmente cuando salgan a la calle. El objetivo no es solo visibilizar a estos animales, sino también concienciar a la ciudadanía de que detrás del uso festivo de la pirotecnia hay mascotas que sufren miedo, ansiedad y estrés ante el estallido constante de los petardos.

Colaboración de las fallas

La campaña cuenta además con la colaboración de las comisiones falleras de la ciudad y se suma a otra acción impulsada desde el área de Inclusión Social dirigida a personas especialmente sensibles al ruido de la pólvora. De este modo, el consistorio trata de reforzar un mensaje de convivencia durante unas fiestas en las que la tradición del fuego y el estruendo convive con una sensibilidad creciente hacia colectivos vulnerables, tanto humanos como animales.

La concejala de Bienestar Animal, Johana Gómez, ha subrayado que muchos animales sufren de forma especial estas fechas y ha defendido la utilidad de esta identificación visible. Según ha explicado, el pañuelo rojo servirá para reconocer a las mascotas más sensibles durante sus paseos y ayudará a recordar a la población la importancia de respetar los horarios en los que se recomienda evitar el lanzamiento de petardos: de 9.00 a 10.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas.

"Ciutat del Foc" y de convivencia

La edil ha incidido también en que Paterna, conocida como “Ciutat del Foc”, debe aspirar a ser igualmente un referente en respeto y convivencia. En ese sentido, el Ayuntamiento recuerda algunas pautas básicas, como comprobar antes de lanzar un petardo que no haya personas ni animales cerca y utilizar la pirotecnia únicamente en las zonas habilitadas. Son pequeños gestos, pero con un impacto importante para reducir el sufrimiento de muchas mascotas en unas jornadas especialmente intensas.

Pueden recogerse en la Oficina de Turismo

Los pañuelos podrán recogerse en la Oficina de Turismo de Paterna, en la calle Major, 3, a partir de este viernes 13 de marzo y hasta agotar existencias. También se distribuirán en diferentes establecimientos locales, entre ellos clínicas veterinarias, tiendas de animales y peluquerías caninas, con el fin de facilitar el acceso a esta iniciativa al mayor número posible de familias con mascotas.

Con esta campaña, Paterna vuelve a situar el foco en una realidad que cada vez tiene más presencia en el debate fallero: cómo compatibilizar el arraigo de la pólvora con el descanso, la inclusión y el bienestar animal. En una ciudad donde las Fallas se viven con intensidad, el mensaje municipal es claro: mantener viva la tradición no debe estar reñido con el respeto hacia quienes más sufren el ruido.