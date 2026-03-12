El Ayuntamiento de la Pobla de Farnals estudiará ampliar el montaje de carpas falleras para el próximo año

El Ayuntamiento de la Pobla de Farnals estudia ampliar el calendario de montaje de carpas a través de la modificación de su ordenanza de fiestas. La propuesta consistirá en adelantar la fecha de montaje de carpas siempre que la empresa responsable justifique no poder cumplir su cometido con posterioridad.

Así lo ha anunciado el alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, quien afirma que la realidad económica y social hace inviable la pretensión de que todas las comisiones falleras puedan instalar las carpas en la semana fallera del 14 al 19 de marzo. "Siendo realistas, hay miles de comisiones falleras y pocas empresas especializadas en el montaje de carpas que puedan cumplir con sus compromisos a tiempo. Por otro lado las comisiones falleras no han parado de crecer en número de integrantes y las sedes festeras no pueden acoger a todos los falleros y falleras durante las fiestas. Hace treinta años no había muchas carpas. Hoy en día es imposible no necesitar una, aunque sea para dar cabida a una parte de la comisión que no quepa en el casal", indica el primer edil.

Marina Falcó

Es por eso que el el alcalde de la Pobla considera que unas fiestas consideradas patrimonio inmaterial por la Unesco, que cada vez crecen más, tiene que ir acompañada también de un cambio de normativa, ya obsoleta como es el caso. "Es importante poder dar garantías legales a lo que de otra forma se permite de forma excepcional y arbitraria en todos los pueblos y ciudades valencianas", sentencia.

También para las fiestas de verano

La ordenanza de fiestas también se modificará para evitar los conflictos vecinales con las fiestas de verano de los complejos o actualizar el calendario de festejos propiamente falleros a lo largo del año. En caso de aprobarse en el pleno, algo que se da prácticamente por hecho, puesto que el PSPV tiene mayoría en la sala tras firmar un pacto de gobierno con Compromís, la norma entraría en vigor para las fallas del año próximo.