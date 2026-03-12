Política municipal
El PSPV de Torrent propone una batería de inversiones para reforzar la respuesta de la ciudad ante emergencias
Los socialistas llevan al pleno una moción para impulsar un plan de actuaciones en prevención, alerta temprana, coordinación municipal y refugios climáticos
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrent ha presentado una moción para impulsar una serie de inversiones y acciones en materia de emergencias y resiliencia urbana, con el objetivo de reforzar la capacidad de la ciudad para prevenir, detectar y responder ante situaciones de riesgo.
La propuesta parte de la necesidad de adaptar la ciudad a los nuevos riesgos derivados del cambio climático, el crecimiento urbano y la complejidad de las emergencias actuales, que incluyen fenómenos como lluvias torrenciales, incendios forestales, olas de calor o crisis tecnológicas.
El portavoz socialista, Andrés Campos, ha señalado que Torrent debe avanzar hacia un modelo de ciudad más preparada y resiliente. “Es fundamental que haya planes de emergencia, que haya planificación y organización, pero es necesario que eso se concrete en inversiones y acciones reales que Torrent necesita para estar más preparado”, ha afirmado Campos.
Sistemas de sensorización hidríca
La moción plantea estructurar actuaciones municipales relacionadas con la prevención y gestión de emergencias en una estrategia coordinada de inversiones, que permita pasar de la planificación a la ejecución de medidas concretas. Entre las actuaciones planteadas se incluyen iniciativas tecnológicas, organizativas y operativas para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad, como la implantación de sistemas de sensorización hídrica para el control de situaciones de riesgo, plataformas digitales de coordinación de emergencias, sistemas de alerta a la ciudadanía o redes de comunicación municipal autónoma.
Un Centro de Emergencias municipal
Asimismo, el PSPV-PSOE propone avanzar en la creación de un Centro Municipal de Emergencias y Prevención, que aumente la capacidad del conocido Cecopal, mejorar los medios técnicos y materiales de los servicios de emergencia, reforzar los sistemas de videovigilancia inteligente y desarrollar una red municipal de alerta temprana para informar a la ciudadanía ante situaciones de riesgo.
La iniciativa también contempla medidas dirigidas a mejorar la preparación colectiva ante emergencias, como la realización de simulacros multirriesgo, el desarrollo de herramientas de formación ciudadana en materia de autoprotección y la creación de un Consejo Municipal de Emergencias y Resiliencia, con participación de personal técnico, servicios de emergencia y representantes de la sociedad civil.
Refugios climáticos
Además, la propuesta plantea la adaptación de equipamientos públicos como refugios climáticos municipales, para ofrecer espacios seguros ante episodios de calor extremo u otras emergencias climáticas.
Según ha explicado Campos, el objetivo de la moción es dotar a Torrent de una planificación integral que permita coordinar recursos municipales, mejorar la prevención y garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia.
"Torrent es una ciudad de más de 90.000 habitantes y debe estar preparada para afrontar los nuevos riesgos que plantea el cambio climático y las emergencias complejas. La planificación es importante, pero lo que marca la diferencia es invertir y actuar”, ha concluido el portavoz socialista.
