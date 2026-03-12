El Ayuntamiento de Torrent actúa en la Avenida Reina Sofía tras el cambio de pago en el parking de Las Américas

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado una actuación en la Avenida Reina Sofía para ganar nuevas plazas de aparcamiento en una de las zonas con más demanda de estacionamiento de la ciudad, una medida que llega en un momento especialmente sensible para vecinos, comerciantes y usuarios del entorno por la situación del parking del Centro Comercial Las Américas, que ha pasado a ser de pago, tal como avanzó Levante-EMV esta semana.

Según ha explicado el consistorio, la intervención busca aliviar la presión existente en un área con viviendas, comercios y centros educativos, después del anuncio de la propiedad privada del aparcamiento de implantar el pago por estacionar.

Reorganización del carril bici

Los trabajos se centran en la reordenación del carril bici de la avenida. En concreto, el Ayuntamiento ha comenzado a retirar los separadores del carril bici situado en el lado impar de la alameda, hasta ahora de sentido único, para destinar ese espacio a nuevas plazas de estacionamiento en línea. Al mismo tiempo, el carril bici del lado par pasará a funcionar en doble sentido, concentrando ahí la circulación ciclista y manteniendo la continuidad del itinerario para bicicletas.

La actuación municipal se enmarca en una estrategia de respuesta ante un problema que ya venía detectado en la ciudad. El propio Plan de Movilidad de Torrent, según recuerda el Ayuntamiento, advertía de déficit de plazas de aparcamiento residencial en determinadas zonas con alta concentración de actividad comercial, educativa y de servicios. En este caso, la presión se ha intensificado por el cierre del amplio estacionamiento de Las Américas al pasar a ser de pago. Este enclave era muy utilizado por clientes y trabajadores del entorno.

Reunión con propietarios del Centro Comercial

En paralelo a las obras, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha mantenido una reunión con propietarios de locales del Centro Comercial Las Américas y comerciantes de la zona para analizar la situación y estudiar posibles medidas que mejoren la accesibilidad y la actividad comercial.

Desde el gobierno local del PP-Vox se defiende que la reorganización de la Alameda permitirá "dar respuesta a una necesidad real de vecinos, trabajadores y comercios" sin eliminar por completo la funcionalidad ciclista de la avenida. Al respecto, Gozalvo ha señalado: “la actuación permite aprovechar mejor el espacio de la avenida, concentrando el carril bici en un único lado y generando nuevas zonas de estacionamiento que ayudarán a aliviar la presión de aparcamiento existente”.

A la espera de un aparcamiento subterráneo

La decisión llega además en un contexto de creciente malestar entre usuarios del centro comercial por el cambio en las condiciones del aparcamiento. La web vinculada al parking del recinto comercial ya comercializa bonos y anuncia que las actuales plazas exteriores son temporales, a la espera de un futuro parking subterráneo con plazas asignadas.

Amortiguar el impacto

Con esta intervención, el consistorio trata de amortiguar el impacto de esa situación sobre el espacio público más próximo y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje de apoyo a una zona especialmente concurrida por familias, escolares, residentes y clientes.

La Alameda Reina Sofía conecta distintos barrios y concentra equipamientos educativos, deportivos, comercios y zonas de ocio, por lo que cualquier reducción de plazas disponibles en su entorno inmediato tiene un efecto directo sobre la movilidad diaria.