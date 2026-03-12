Vecinos de l’Horta Nord reclaman a las administraciones una actuación urgente ante la pérdida de arena en sus playas

Vecinos de las playas de la comarca de l’Horta Nord vuelven a alzar la voz ante la pérdida progresiva de arena que sufren sus costas. La Asociación Cívica de Port Saplaya es la única entidad ciudadana que reclama a las administraciones una actuación urgente de regeneración que permita frenar el retroceso del litoral y garantizar la conservación de unos espacios naturales y de ocio clave para los municipios de la zona, desde Meliana hasta Alboraya.

La demanda llega tras años de temporales y falta de aportes de arena, una situación que, según denuncian, amenaza tanto el paisaje como la actividad turística y la vida cotidiana junto al mar. Los vecinos miran con anhelo la actuación que Costas está llevando a cabo en las playas de Sagunt y Canet d’En Berenguer y han enviado un requerimiento a las tres administraciones, ministerio, Generalitat y Ayuntamiento de Alboraya, pidiendo información sobre proyectos futuros que afecten a la costa de l’Horta Nord.

Una vista de la playa de Alboraya. / JM LOPEZ

Descartada cualquier actuación

El primero y el único, de momento, en contestar ha sido el ministerio que ha descartado cualquier intervención en esta zona, aludiendo a que no existe ningún estudio de la situación actual de este tramo, ni está enmarcado en ninguna estrategia próxima.

La asociación vecinal expone que el sector norte de Valencia, está afectado desde hace años por un proceso continuado de regresión del arenal, con desaparición estacional de la playa, pérdida de anchura del dominio público marítimo-terrestre y afección directa al paseo marítimo y a su integridad estructural.

Aportaciones puntuales de arena

En este sentido advierten de que ha habido actuaciones recientes promovidas por la Demarcación de Costas, tales como aportaciones puntuales de arena y la reparación del muro del extremo norte del paseo marítimo, que, aun siendo necesarias, “presentan un carácter esencialmente paliativo y temporal, sin resolver el desequilibrio estructural del sistema sedimentario que afecta al tramo litoral Port Saplaya–Meliana”.

De hecho, según explican los residentes de Port Saplaya, este verano, “tras al aumento de la densidad de población, los turistas, y los 200 metros que han delimitado como zona no apta para el baño por la presencia de bacterias, nos hemos quedado prácticamente sin arena”. “Hace años, daba el sol toda la tarde en la playa, ahora la sombra de los edificios ya nos tapa”, añaden para dar a entender como se ha ido reduciendo el arenal.

El espigón de Port Saplaya. / JM LOPEZ

Daños en el Paseo Marítimo

La situación se complicó después del paso de la borrasca Gloria en 2020, que dejó daños en el Paseo Marítimo por un importe de 340.000 euros y el Ayuntamiento tuvo que trasladar arena sobrante de la Patacona a Port Saplaya Norte, con el permiso de Demarcación de Costas.

Tampoco era la primera vez ni la última que el consistorio utilizaba este sistema para suplir la pérdida de arena en este tramo, pero lo que reclaman los vecinos es una solución “que vaya más allá de actuaciones puntuales de emergencia”. “Los espigones se acaban en Meliana y aquí sufrimos los efectos del puerto de La Pobla de Farnals y la acequia de San Vicente”, apuntan desde la asociación.

En esta postura, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento que en varias reuniones con Costas ha puesto sobre la mesa la necesidad de construir esta infraestructura marítima.

“El Ministerio de Transición Ecológica tiene su propia estrategia para detectar bancos de arena en el fondo submarino y trasladarla a las playas, pero tienen sus prioridades”, señalan fuentes municipales, “aunque no dejamos de pedirlo”.

El Paseo Marítimo de Port Saplaya. / JM LOPEZ

Playas perdidas por la V-21

La Asociación Cívica y Cultural incluye en sus peticiones el tramo comprendido entre Meliana y Port Saplaya, puesto que cualquier modificación puede afectar a todo el litoral, independientemente del término municipal al que pertenezca.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, refrenda esta idea. Ruiz fue uno de los precursores de un estudio elaborado por catedráticos de Puertos y Costas de la Universitat Politècnica de València, conjuntamente con Albalat dels Sorells, Albuixech y Meliana, para recuperar las playas perdidas tras la construcción de la V-21 y frenar la regresión del litoral en sus términos.

El documento de 2022, proponía replicar el método aplicado en Meliana en una franja de cuatro kilómetros. Después de las elecciones municipales de 2023, el proyecto descansa en un cajón. “No es el momento propicio políticamente para desarrollarlo”, comenta, Ruiz, ya que los esfuerzos de Costas se centran en regenerar la parte del litoral más turística, y en l’Horta Nord, las playas están consideradas como naturales, sin edificaciones cercanas y separadas de los núcleos urbanos, aunque no descarta retomarlo en un futuro.