Conflicto de Cercanías
Pocos, desinformados y más trabajadores que "mascleteros": así son los primeros usuarios apeados en la estación de Albal
"¿Y yo que voy al Parque Alcosa, qué hago? ", señalaba una mujer procedente de Gandia
Apenas un centenar de personas han bajado en la estación de Albal de los tres primeros trenes, dos procedentes de Xàtiva y uno de Gandia
Calma y poca gente. Apenas un centenar de personas han bajado en la estación de Albal de los tres primeros trenes, dos procedentes de Xàtiva y uno de Gandia. Los usuarios bajaban sorprendidos por la cantidad de medios de comunicación que había, ¿ha pasado algo?, preguntaba uno de los viajeros.
Un técnico explicaba a los que llegaban las alternativas para desplazarse: coger el bus hacia el metro a la estación Avinguda de Torrent o el otro autobús hacia la Torre y coger el de la EMT hacia València.
"¿Y yo que voy al Parque Alcosa, qué hago? ", señalaba una mujer, que se resignò a coger el bus hacia la Torre. "Solo piensan en los de València. Yo quiero ir a mi casa como siempre y me he encontrado con esto, no tenía ni idea. Menuda faena", se lamentaba.
Tres chicas desde Xàtiva
Otras tres chicas , que llegaban de Xàtiva, también se mostraban indignadas. "El último tren salía a las 11.25 horas. Allí nos han dicho que o cogiéramos un Uber o un autobús hasta el metro de Torrent en Albal. Nos parece fatal. Lo que tenían que hacer es poner más trenes, porque ¿qué pasa con la gente que va a trabajar ?", indicaban.
La mayoría, informados
Parece que la mayoría de usuarios sí estaban informados y han decidido no coger el tren, ya que apenas cuatro autobuses, tres hacia Torrent y uno hacia la Torre medio vacío, han salido de Albal con los primeros trenes.
Dos mujeres, en cambio, se encontraban en el parking preguntando si alguien más se sumaba para coger un Uber. "Me han dicho que el metro de Torrent se llena muchísimo. No nos la jugamos", sentenciaba.
Organización en tiempo récord
El gerente de la ATMV, José Antonio Moreno, destacó que la decisión de fletar estos autobuses se tomó el pasado martes por la mañana, lo que dejó un margen de apenas 48 horas para coordinar toda la logística. "Hemos trabajado con umbrales máximos basándonos en lo que habitualmente transporta el metro para dimensionar el servicio con los máximos recursos disponibles", afirmó Moreno.
A pesar del esfuerzo, Moreno reconoció que la planificación se ha realizado bajo cierta incertidumbre, ya que no contaban con una "certeza absoluta de la demanda potencial" que tendrían estas líneas de emergencia.
Desafíos en la coordinación
Al ser consultado sobre la coordinación con Renfe para ajustar el servicio a la afluencia de pasajeros en tiempo real, el gerente fue franco al señalar las dificultades técnicas. Aunque existe una coordinación basada en los horarios teóricos, Moreno admitió que es "imposible" realizar un ajuste basado en la demanda en tiempo real debido a la naturaleza aleatoria del flujo de pasajeros y a la falta de tiempo para procesar dicha información de manera inmediata.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
Suscríbete para seguir leyendo
- Morrissey cancela su concierto en València por no poder dormir debido al ruido de las Fallas
- El hotel de Morrissey en València es un 5 estrellas en pleno centro: 'Me va a costar un año recuperarme
- Las tiendas del futuro de Mercadona se orientan en torno a la comida preparada y los productos frescos
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027
- Renfe defiende que la llegada de trenes de Gandia y Xàtiva a la Estación del Norte es 'totalmente asumible' si se garantiza la evacuación
- El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado