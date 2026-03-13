Pocos, desinformados y más trabajadores que "mascleteros": así son los primeros usuarios apeados en la estación de Albal

Calma y poca gente. Apenas un centenar de personas han bajado en la estación de Albal de los tres primeros trenes, dos procedentes de Xàtiva y uno de Gandia. Los usuarios bajaban sorprendidos por la cantidad de medios de comunicación que había, ¿ha pasado algo?, preguntaba uno de los viajeros.

Un técnico explicaba a los que llegaban las alternativas para desplazarse: coger el bus hacia el metro a la estación Avinguda de Torrent o el otro autobús hacia la Torre y coger el de la EMT hacia València.

Daniel Tortajada

"¿Y yo que voy al Parque Alcosa, qué hago? ", señalaba una mujer, que se resignò a coger el bus hacia la Torre. "Solo piensan en los de València. Yo quiero ir a mi casa como siempre y me he encontrado con esto, no tenía ni idea. Menuda faena", se lamentaba.

Tres chicas desde Xàtiva

Otras tres chicas , que llegaban de Xàtiva, también se mostraban indignadas. "El último tren salía a las 11.25 horas. Allí nos han dicho que o cogiéramos un Uber o un autobús hasta el metro de Torrent en Albal. Nos parece fatal. Lo que tenían que hacer es poner más trenes, porque ¿qué pasa con la gente que va a trabajar ?", indicaban.

La mayoría, informados

Parece que la mayoría de usuarios sí estaban informados y han decidido no coger el tren, ya que apenas cuatro autobuses, tres hacia Torrent y uno hacia la Torre medio vacío, han salido de Albal con los primeros trenes.

Dos mujeres, en cambio, se encontraban en el parking preguntando si alguien más se sumaba para coger un Uber. "Me han dicho que el metro de Torrent se llena muchísimo. No nos la jugamos", sentenciaba.

Organización en tiempo récord

El gerente de la ATMV, José Antonio Moreno, destacó que la decisión de fletar estos autobuses se tomó el pasado martes por la mañana, lo que dejó un margen de apenas 48 horas para coordinar toda la logística. "Hemos trabajado con umbrales máximos basándonos en lo que habitualmente transporta el metro para dimensionar el servicio con los máximos recursos disponibles", afirmó Moreno.

A pesar del esfuerzo, Moreno reconoció que la planificación se ha realizado bajo cierta incertidumbre, ya que no contaban con una "certeza absoluta de la demanda potencial" que tendrían estas líneas de emergencia.

Desafíos en la coordinación

Al ser consultado sobre la coordinación con Renfe para ajustar el servicio a la afluencia de pasajeros en tiempo real, el gerente fue franco al señalar las dificultades técnicas. Aunque existe una coordinación basada en los horarios teóricos, Moreno admitió que es "imposible" realizar un ajuste basado en la demanda en tiempo real debido a la naturaleza aleatoria del flujo de pasajeros y a la falta de tiempo para procesar dicha información de manera inmediata.