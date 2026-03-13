La Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta se reúne con el Alto Comisionado para la Reindustrialización del Ministerio de Industria

El Ayuntamiento de Paiporta ha mantenido una reunión de trabajo con el Alto Comisionado para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris Pascual, con el objetivo de conocer nuevas herramientas de financiación dirigidas a reforzar el tejido industrial del municipio, especialmente tras los efectos de la dana.

A la reunión asistieron el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo, así como miembros de la junta directiva de APIP (Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta).

Durante el encuentro, los representantes del Ministerio presentaron un instrumento de financiación impulsado por la administración estatal, enmarcado dentro del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) y del mecanismo Reinicia+ Faipp dana, destinado a empresas del sector industrial con CNAE entre el 10 y el 32.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la recuperación económica del municipio. “Desde el Ayuntamiento estamos trabajando de manera coordinada con otras administraciones para facilitar que nuestras empresas puedan acceder a recursos que impulsen su recuperación y modernización, especialmente tras los daños ocasionados por la dana”, señaló.

Por su parte, el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo, subrayó que “es fundamental que nuestro tejido industrial conozca todas las herramientas de financiación disponibles. Este tipo de programas pueden ser clave para que muchas empresas consoliden su actividad, impulsen nuevas inversiones y continúen generando empleo en Paiporta. Por ello, desde el área de Economía continuaremos trabajando para acercar a nuestro tejido empresarial todas las herramientas y oportunidades a su alcance”.

Desde el Consistorio se ha valorado la colaboración con el Ministerio de Industria y con las entidades empresariales del municipio, con el fin de acercar esta información al sector industrial local y facilitar el acceso a las ayudas disponibles.

El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva y el mecanismo REINICIA+ FAIIP DANA

El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) es un instrumento financiero impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo y gestionado por la empresa pública Sepides, que facilita financiación reembolsable para impulsar inversiones industriales productivas y mejorar la competitividad de las empresas, apoyando proyectos como la creación o ampliación de instalaciones, la modernización de procesos productivos, la incorporación de tecnologías avanzadas o inversiones orientadas a la sostenibilidad.

Dentro de este instrumento se ha puesto en marcha el mecanismo Reinicia+ Faipp dana, creado tras los daños ocasionados por la DANA que afectó a varios municipios a finales de 2024, con el objetivo de dar apoyo a la inversión industrial en las zonas afectadas y contribuir a mantener o recuperar la capacidad productiva de las empresas.

Esta línea cuenta con una dotación de 650 millones de euros y ofrece préstamos con un tipo de interés del 0%, con plazos de devolución de hasta 10 años, hasta 3 años de carencia y cantidades que pueden oscilar entre 200.000 euros y 40 millones de euros, dirigidos a empresas industriales con CNAE del 10 al 32 ubicadas en municipios afectados por la dana o que realicen inversiones industriales relevantes en estos territorios.

Las solicitudes se tramitan de manera electrónica a través de la plataforma de Sepides, donde también se puede solicitar una estimación crediticia previa para valorar la viabilidad financiera antes de presentar la solicitud formal. Más información: https://sepides.es/faiip-dana/.