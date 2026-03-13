El autobús municipal de Paterna estrena wifi, pantallas digitales y sistema antiacoso para mejorar la experiencia de viaje

Pantallas digitales, wifi y un sistema antiacoso, sumado a una aplicación móvil con información en tiempo real son algunas de las mejoras implementadas en el servicio municipal de autobuses de Paterna. Además, de ser 100% eléctrico y gratuito, el objetivo es el de facilitar los desplazamientos de los vecinos y vecinas de la ciudad y ofrecer un servicio cada vez más moderno y conectado.

En este sentido, toda la flota de vehículos que conforman las 7 líneas con las que cuenta Paterna ya disponen de estas nuevas funcionalidades tecnológicas que permiten mejorar la información, la conectividad y la seguridad a los pasajeros durante los trayectos.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una aplicación móvil, PaternaBus, que permite conocer en tiempo real la ubicación de los autobuses y el tiempo estimado de llegada a cada parada, facilitando así la planificación de los desplazamientos.

Asimismo, los vehículos disponen ahora de pantallas digitales informativas y avisos de próxima parada mediante sistema acústico, lo que permite a los pasajeros seguir el recorrido de forma más cómoda durante el trayecto.

Wifi y avisos acústicos

Otra de las mejoras incorporadas es la instalación de wifi gratuito en el interior de los autobuses, que permite a los usuarios conectarse a internet durante el viaje y acceder a contenidos digitales a bordo.

Estas novedades se completan con la implantación de un sistema de avisos acústicos en las paradas dirigido a personas con discapacidad visual, que facilita la identificación de las líneas y la llegada de los autobuses. Además, el servicio incorpora también un sistema antiacoso, diseñado para reforzar la seguridad de los usuarios durante sus desplazamientos en transporte público.

Movilidad inteligente

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “seguimos mejorando el bus municipal para ofrecer a nuestra ciudadanía un transporte público cada vez más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de la ciudad”.

En este sentido, ha subrayado que “la incorporación de herramientas como la información en tiempo real, la conectividad wifi o los nuevos sistemas de información y seguridad suponen un paso más en nuestro compromiso con una movilidad urbana más inteligente, sostenible y accesible”.

Por su parte, la Teniente Alcalde de Interior, Movilidad y Seguridad, Nuria Campos, ha señalado que “estas mejoras permiten ofrecer un servicio de transporte público más cómodo y fácil de utilizar, facilitando a los usuarios información actualizada sobre el servicio y mejorando la experiencia durante sus desplazamientos”.

Servicio gratuito

Asimismo, Campos ha destacado que “todas estas novedades se suman al carácter gratuito y 100% eléctrico del bus municipal, un servicio que refleja la apuesta del Ayuntamiento por una movilidad más sostenible y al alcance de todos los paterneros y paterneras”.

Por último, Campos ha recordado que el Ayuntamiento ha ampliado la red de venta de la tarjeta necesaria para viajar gratis en el autobús público de Paterna en los espacios municipales como la Casa de la Dona y en la Oficina de Atención a las Personas Mayores además de en los estancos habituales.