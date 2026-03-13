El Castell d'Alaquàs acogerá la III jornada por Palestina tras la denegación del Ayuntamiento de València

La jornada por Palestina organizada por el colectivo de músicos Sedajazz ya tiene ubicación. La cita es este 14 de marzo en el Castell d'Alaquàs, después de que el Ayuntamiento de Valencia denegara el permiso para su celebración en una de sus pedanías a menos de una semana del evento. El Ayuntamiento de Alaquàs acogió "sin dudarlo" este evento musical, como señala la concejala de Cultura, Marta Murciano.

Valencia se acoge a una ordenanza municipal para denegar el permiso por la que no se puede ocupar la vía pública en estas fechas para otras cuestiones que no sean actos falleros, aunque "lo han comunicado telefónicamente, no por escrito", como remarca Murciano, que acudió al "auxilio" del colectivo, nada más tener conocimiento.

Paco Latino, uno de los músicos organizadores, explica que, a pesar de los impedimentos, "no vamos a parar de organizarlo y denunciar este genocidio, porque por encima de la política, es un acto humanitario". "Hemos tenido que reorganizarlo todo en muy poco tiempo, alquilando un camión para los traslados, pero esto no nos ha frenado", comenta.

Esta es la tercera vez que Sedajazz organiza una jornada de estas características, y, hasta ahora, no han tenido problemas, con 7.000 y 10.000 euros de recaudación, que esperan superar este sábado, con cerca de 300 participantes, 30 actuaciones y 40 voluntarios.

Jornada solidaria

La jornada tendrá lugar en el Castillo de Alaquàs y la plaza de la Constitución. Desde las 10:30 horas y hasta la noche, el pueblo de l’Horta Sud se transformará en un espacio de resistencia cultural donde la música, el arte textil, la gastronomía y el pensamiento crítico convergerán para visibilizar la situación en Palestina y celebrar la resiliencia de su población.

El abanico sonoro abarca desde el jazz hasta el indie y el rap. Entre las agrupaciones confirmadas destacan la Jove Big Band de Sedajazz, la Happy Band, los Splash Roasters y Roxie Heart, que tocarán en los diversos escenarios habilitados.

Programación

Además de la música, el programa incluye actividades formativas y creativas como los talleres “Cartas a Gaza" (infantil), Bordado Palestino (por Tatreez Valencia) y Pintura sobre Tela (Espontánea Laboratorio Textil). Así como un mercadillo con venta de productos solidarios durante todo el día y raciones de paella para comer.

La III Jornada por Palestina busca la sensibilización política y social. Por la mañana, una mesa redonda reunirá a colectivos como Voces por Palestina, BDSPV, Red Universitaria X Palestina y la Global Sumud Flotilla.

Y por la tarde, contará con conexiones internacionales de alto valor testimonial, como Yanal Staiti (Al Kamandjati) que ofrecerá la charla online “La enseñanza musical en Palestina” y el director de la asociación Freunde Palästinas que compartirá la situación actual en el terreno.

El cierre correrá a cargo de la activista Salma Alhakim, quien presentará la película La Torre, seguida de un coloquio online con su director, Mats Grorud.