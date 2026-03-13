El espectáculo comienza: Los primeros remates falleros toman las calles de l'Horta

El espectáculo artístico de luz y color ya ha comenzado a inundar las calles de l'Horta. La magnitud de trabajo que soportan los artistas falleros es tal que muchos optan por adelantar las plantàs varios días. Esto hace que aunque en los municipios del área metropolitana la plantà oficial es es la noche del 15 de marzo, muchos artistas ya han llegado con sus grúas a diversos municipios para al menos dejar colocados los remates.

Es el caso de Catarroja, cuyas fallas ya comienzan a tomar forma. Dos días antes del pistoletazo de salida oficial, algunas comisiones como El Charco o la Albufera, ya han comenzado a instalar los cuerpos centrales de los monumentos mayores. En concreto El Charco, el artista fallero, Josué Beitia, que monta en Especial, inició este viernes la plantà. Mientras que en el caso de la Albufera, La ruta de la seda de Enrique y Mario Cardells ya ocupa la zona central de la plaza de la Llotgeta.

Montaje conn grúa de la falla El Charco de Catarroja, obra de Beitia. / A.D.

Más modesto aunque con grandes aspiraciones, Xé que Falles, ha comenzado a montar la Falla de la Saletta de Aldaia, con su monumento dedicado al mundo del circo. Ya este viernes por la mañana se podía observar el cuerpo del titiritero reposando sobre una carpa de circo, mientras maneja un par de payasos con sus cuerdas.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Cèsar Garcia Aleixandre

Un buen ejemplo del trabajo lo observamos en la comisión Ramón y Cajal, una de las históricas de la ciudad y habitual protagonista de la sección Especial, donde ya se apreciael remate y gran parte de la composición del monumento grande frente a la parroquia, en una escena que anuncia que la cuenta atrás ha entrado ya en su fase definitiva. La comisión figura además entre las incluidas en los bocetos 3D oficiales de las Fallas de Torrent 2026 y vuelve a situarse entre las fallas destacadas del ejercicio. El lema de la comisión grande, obra del artista Ferni Llopis, es "Kè-n'hi-ha?". Una gran figura medio humana, medio animal será el cuerpo central.

Infantil de Mestre Serrano de Paiporta

Aunque las infantiles, debido a su menor tamaño y a su delicadeza, suelen ser las últimas en salir a la calle, siempre hay una excepción que confirma la regla. Es el caso de la comisión Mestre Serrano de Paiporta. El impresionante monumento ya luce completo en la calle, bajo el lema "Futur", donde astronautas se mezclan con seres venidos de un mundo futurista. Sus representantes infantiles no han dudado en ver como el artista montaba la falla.