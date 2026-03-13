La Pobla de Farnals lista para coger la "patata caliente" del Gran Prix del Verano 2026 de TVE
El ayuntamiento ha presentado su candidatura para participar en el concurso presentado por Ramón García, tras ser preseleccionado y presentar un vídeo que muestra el espíritu festivo del municipio
P.O.
La Pobla de Farnals quiere volver a sacar a relucir su espíritu festivo, pero esta vez en televisión. El Ayuntamiento ha presentado oficialmente su candidatura para participar en la edición del Grand Prix del Verano 2026, el popular concurso de Televisión Española presentado por Ramón García.
El municipio ha sido preseleccionado dentro del proceso inicial del programa, que busca pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes. La Pobla de Farnals cuenta con 9.255 habitantes, lo que la sitúa dentro de la franja de población exigida por el concurso y en tiempo récord ha presentado el vídeo solicitado por la productora para formalizar la candidatura. Este vídeo forma parte del casting que determinará qué localidades participarán finalmente en el concurso, uno de los formatos más recordados y queridos de la televisión.
La candidatura de La Pobla de Farnals busca representar a la Comunitat Valenciana en el programa, que cada verano reúne a municipios de toda España para competir en pruebas de habilidad, humor y trabajo en equipo.
Desde el Ayuntamiento destacan que la propuesta ha despertado una gran ilusión entre el vecindario, especialmente entre los jóvenes, ya que el programa requiere la participación de equipos formados por vecinos y vecinas del municipio con espíritu deportivo y ganas de divertirse.
El concejal de Turismo Ferran Ortolà, ha expresado su gratitud hacia los vecinos ya que “todos se han volcado a participar de una forma extraordinaria, con alegría y participación”. Y es que en pocos días, desde el comunicado oficial, hay que presentar un equipo formado por jóvenes de entre 18 y 35 años, reunir cerca de un centenar de vecinos para animar desde el público y preparar un vídeo de candidatura con los requisitos solicitados por la productora. “Esta fase, la hemos logrado, ahora solo falta esperar y cruzar los dedos”, explicó Ortolà.
Un video que muestra el espíritu alegre y competitivo de La Pobla
El vídeo enviado al programa muestra algunos de los elementos que caracterizan a La Pobla de Farnals, desde sus fiestas tradicionales hasta el ambiente participativo del municipio, con el objetivo de trasladar al programa el carácter festivo y dinámico de la localidad.
El proceso de selección continuará en las próximas semanas, cuando la productora decida qué municipios serán finalmente seleccionados para participar en el concurso.
Los vecinos de La Pobla de Farnals se han volcado en el proceso de preparación de la candidatura y desean participar en el concurso, lo cual está creando ya un ambiente festivo y de competición incluso antes de ser seleccionados.
El alcalde Enric Palanca, concluye el vídeo presentado reclamando su patata caliente y expresando la voluntad de que La Pobla de Farnals participe en el programa. “Nos lo vamos a pasar muy bien y además va a ser un programa con mucha competitividad y muchas risas”, explica.
Quien desee ver el vídeo, puede hacerlo a través del siguiente enlace: https://youtu.be/q9no9w8h5M4?si=7FI2-TgMx11I8ykA
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