La Policía Local de Manises y la Guardia Civil desmantelan una banda de robo de cable con un botín de 200.000 euros

Una operación de la Policía Local de Manises, en colaboración con el Equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Guardia Civil ha permitido desmantelar una banda organizada de robo de cable que se habían llevado un botín de cerca de 200.000 euros en diferentes municipios. La actuación se produjo en el Polígono del Aeropuerto de Manises y durante la misma se detuvo a seis personas implicadas.

La intervención se inició con la localización de uno de los sospechosos el pasado 4 de febrero. Tras su identificación, se dio aviso inmediato al Equipo ROCA, que ya seguía la pista del grupo, y posteriormente se procedió a la detención de otros dos integrantes de la organización. Durante la tarde de ese mismo día se llevaron a cabo otras tres detenciones.

Según informa la Guardia Civil, los detenidos habrían sustraído material por un valor superior a 200.000 euros y sobre uno de ellos también pesaban investigaciones abiertas por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil.

Modus operandi

Los arrestados actuaban uniformados como electricistas y operarios de telefonía, lo que les permitía pasar desapercibidos, y portaban abundante material de trabajo, incluso disponían de unos rodillos en los que enrollaban el cableado para extraerlo con mayor facilidad. De hecho, habían trabajado anteriormente en empresas del sector eléctrico, lo que facilitaba que aparentaran ser operarios autorizados mientras realizaban la sustracción del cableado.

Los presuntos autores, que se encontraban hospedados en un hotel de Manises, fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Aldaia tras su detención. En la operación se ha intervenido el material sustraído, así como varios vehículos que, presuntamente, utilizaban para cometer los delitos y han pasado ya a disposición judicial.