Rescatan a una mujer tras caer con el coche al barranco del Poyo en Catarroja

Una mujer ha tenido que ser rescatada por los Bomberos tras caer con su coche al barranco del Poyo. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, unidades de Silla y Catarroja junto con el sargento de Torrent, tuvieron que actuar esta madrugada en un accidente de tráfico en el t´rmino municpal de Catarroja, ocurrido sobre las 02:44 horas.

El coche en el barranco. / Consorcio Provincial de Bomberos

Durante el siniestro, un vehículo ha caído al barranco del Poyo y el ocupante, una mujer, ha tenido que ser excarcelada por los bomberos, que la han transferido a los medios sanitarios. D momento, se desconocen las causas de la salida de la vía de la conductora.