Torrent entra en la cuenta atrás de la plantà: los monumentos falleros ya toman las calles

Torrent ya respira ambiente de plantà. A poco más de 48 horas de que arranque oficialmente uno de los momentos más esperados del calendario fallero, los monumentos empiezan a salir de los talleres y a ocupar espacio en las calles, donde los falleros trabajan ya a pleno rendimiento para tenerlo todo listo de cara al 15 de marzo, fecha fijada en el programa oficial de Junta Local Fallera para la plantà.

Un buen ejemplo del trabajo lo observamos en la comisión Ramón y Cajal, una de las históricas de la ciudad y habitual protagonista de la sección Especial, donde ya se aprecia parte del remate y de la composición del monumento grande frente a la parroquia, en una escena que anuncia que la cuenta atrás ha entrado ya en su fase definitiva. La comisión figura además entre las incluidas en los bocetos 3D oficiales de las Fallas de Torrent 2026 y vuelve a situarse entre las fallas destacadas del ejercicio.

Parte del monumento de la comisión Ramón y Cajal en Torrent. / Cèsar Garcia Aleixandre / L

El lema de la comisión grande, obra del artista Ferni Llopis, es "Kè-n'hi-ha?". Las piezas depositadas frente a la ermita, algunas de ellas tapadas con plásticos, dejan adivinar el contenido del monumento, cuyo guionista es la propia comisión. Una gran figura medio humana, medio animal será el cuerpo central.

En muchos barrios

En estos días previos, la estampa se repite en muchos barrios de Torrent donde están ubicadas las 28 comisiones de la ciudad: estructuras que llegan en camiones, ninots protegidos aún con plásticos, operarios y artistas ultimando ensamblajes, y comisiones enteras volcadas en una logística contrarreloj que transforma la ciudad. Son horas de máxima actividad en los casales y en la vía pública, con el montaje como gran prioridad antes de que el jurado pase y la fiesta entre de lleno en su tramo decisivo.

En Torrent, el presupuesto global en monumentos es ligeramente superior al del año anterior, con un montante de 591.000 euros, frente a los cerca de 532.000 de 2025, con 460.000 euros para los monumentos grandes (402.170 euros en 2025) y 130.000 para los infantiles (112.570 en 2024).

El programa

El calendario oficial confirma que tras la plantà del 15 de marzo, Torrent enlazará sin pausa con la primera mascletà y la lectura de premios de los concursos de fallas el día 16; la segunda mascletà y la ofrenda el 17; la tercera mascletà y la dansà en honor a Sant Josep el 18; y ya el 19 de marzo, festividad del patrón, la cuarta mascletà, la misa en honor a Sant Josep y el homenaje al granerer, en el cierre del programa antes de la cremà.

Además, Torrent llega a este momento después de haber intensificado en las últimas semanas su agenda fallera, con actos culturales, presentación del Granerer 2026 y nuevas iniciativas como la ruta inclusiva impulsada por el Ayuntamiento para acercar la fiesta a todas las personas. Todo ello ha servido de prólogo a unos días en los que la atención se traslada ya del calendario institucional al pulso de la calle, donde realmente empiezan a sentirse las Fallas.

Mostra de llibrets

En el caso de Ramón y Cajal, la comisión ha tenido también protagonismo reciente dentro del programa fallero local, al acoger la Mostra de Llibrets de Torrent 2026, un síntoma más del peso que mantiene dentro de la fiesta torrentina.